19:07 13.10.2022 (обновлено: 19:08 13.10.2022)
Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря
Захарова: снаряды на дне Балтийского моря не мешали строительству "Северного потока"
© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка трубы "Северного потока — 2" в Балтийском море
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Сварка трубы "Северного потока — 2" в Балтийском море . Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг заявление главы Минобороны Дании Мортена Бедскова о том, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование диверсий на газопроводах, по ее словам наличие таких снарядов не мешало строительству самого газопровода.
Раннее Бедсков перед встречей стран-участниц НАТО в Брюсселе заявил журналистам, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток — 2".
"Министру обороны Дании задам пару вопросов: 1. Снаряды времен Второй мировой войны не мешали прокладке газопровода? 2. Как он объяснит появление в 2015 году под трубой "Северного потока — 1" натовского снаряда времен нынешних?", - написала Захарова в своем канале в Telegram.
Она при этом подчеркнула, что Россия тоже сталкивается с проблемой неразорвавшихся снарядов Второй мировой войны, но это "не мешает нам строить жилье, заводы, дороги".