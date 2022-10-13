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Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря - РИА Новости, 13.10.2022
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Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря
Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря - РИА Новости, 13.10.2022
Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг заявление главы Минобороны Дании Мортена Бедскова о том, что снаряды времен Второй... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:07
2022-10-13T19:08
в мире
мария захарова
дания
балтийское море
россия
нато
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг заявление главы Минобороны Дании Мортена Бедскова о том, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование диверсий на газопроводах, по ее словам наличие таких снарядов не мешало строительству самого газопровода.Раннее Бедсков перед встречей стран-участниц НАТО в Брюсселе заявил журналистам, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток — 2".Она при этом подчеркнула, что Россия тоже сталкивается с проблемой неразорвавшихся снарядов Второй мировой войны, но это "не мешает нам строить жилье, заводы, дороги".
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в мире, мария захарова, дания, балтийское море, россия, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Мария Захарова, Дания, Балтийское море, Россия, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
19:07 13.10.2022 (обновлено: 19:08 13.10.2022)
 
Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря

Захарова: снаряды на дне Балтийского моря не мешали строительству "Северного потока"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка трубы "Северного потока — 2" в Балтийском море
Сварка трубы Северного потока — 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Сварка трубы "Северного потока — 2" в Балтийском море . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг заявление главы Минобороны Дании Мортена Бедскова о том, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование диверсий на газопроводах, по ее словам наличие таких снарядов не мешало строительству самого газопровода.
Раннее Бедсков перед встречей стран-участниц НАТО в Брюсселе заявил журналистам, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток — 2".

"Министру обороны Дании задам пару вопросов: 1. Снаряды времен Второй мировой войны не мешали прокладке газопровода? 2. Как он объяснит появление в 2015 году под трубой "Северного потока — 1" натовского снаряда времен нынешних?", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Она при этом подчеркнула, что Россия тоже сталкивается с проблемой неразорвавшихся снарядов Второй мировой войны, но это "не мешает нам строить жилье, заводы, дороги".
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:21
ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков
 
В миреМария ЗахароваДанияБалтийское мореРоссияНАТОСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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