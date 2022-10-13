https://ria.ru/20221013/snaryady-1823838967.html

Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря

Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря - РИА Новости, 13.10.2022

Захарова ответила на заявления Дании о снарядах на дне Балтийского моря

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг заявление главы Минобороны Дании Мортена Бедскова о том, что снаряды времен Второй... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:07

2022-10-13T19:07

2022-10-13T19:08

в мире

мария захарова

дания

балтийское море

россия

нато

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг заявление главы Минобороны Дании Мортена Бедскова о том, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование диверсий на газопроводах, по ее словам наличие таких снарядов не мешало строительству самого газопровода.Раннее Бедсков перед встречей стран-участниц НАТО в Брюсселе заявил журналистам, что снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток — 2".Она при этом подчеркнула, что Россия тоже сталкивается с проблемой неразорвавшихся снарядов Второй мировой войны, но это "не мешает нам строить жилье, заводы, дороги".

https://ria.ru/20221013/es-1823587975.html

дания

балтийское море

россия

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в мире, мария захарова, дания, балтийское море, россия, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"