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New York Post опубликовала статью об ударе ВС России с фото Крымского моста - РИА Новости, 13.10.2022
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New York Post опубликовала статью об ударе ВС России с фото Крымского моста
New York Post опубликовала статью об ударе ВС России с фото Крымского моста - РИА Новости, 13.10.2022
New York Post опубликовала статью об ударе ВС России с фото Крымского моста
Американская газета The New York Post проиллюстрировала статью об ударе ВС России по украинским объектам фотографией взрыва Крымского моста — теракта,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:54
2022-10-13T16:10
в мире
россия
донецк (днр)
украина
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американская газета The New York Post проиллюстрировала статью об ударе ВС России по украинским объектам фотографией взрыва Крымского моста — теракта, совершенного киевским режимом.Автор статьи утверждает, что Москва действовала против гражданских, и сравнивает удар ее военных с тактикой ближневосточных группировок. А теракт на Крымском мосту с использованием начиненного взрывчаткой грузовика с водителем называет "успешной атакой Украины".В качестве иллюстрации к своей статье о российских ударах The New York Post использует стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мощный взрыв на переправе через Керченский пролив. "Ракеты привели к гибели 11 человек, десятки ранены", — гласит подпись под фото теракта на Крымском мосту.С The New York Post такое происходит не впервые: в марте издание проиллюстрировало статью о "бомбардировке" Москвой городов Украины видеороликом с последствиями обстрела Донецка украинскими войсками, где показан разрушенный многоэтажный дом. Газета разместила видео из столицы ДНР прямо под заголовком статьи "Россия продолжает бомбардировки украинских городов, несмотря на заявления на мирных переговорах".Другие западные издания также были уличены в подмене иллюстраций. Издание ura.ru подавало в суд на итальянскую La Stampa из-за того, что газета разместила снимок издания на первой полосе материала о "бойне в Киеве", которую якобы устроила российская армия. На фото же изображались последствия взрыва украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля: погибли четыре человека, два автомобильных пролета обрушились. ФСБ сообщила, что теракт организовало главное управление разведки Минобороны Украины. В ответ Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220924/ssha-1819098829.html
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в мире, россия, донецк (днр), украина, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, чп на крымском мосту
В мире, Россия, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, ЧП на Крымском мосту
11:54 13.10.2022 (обновлено: 16:10 13.10.2022)
 
New York Post опубликовала статью об ударе ВС России с фото Крымского моста

New York Post проиллюстрировала статью об ударе ВС России кадром взрыва Крымского моста

© СК РФСотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео
© СК РФ
Сотрудники Следственного комитета на месте подрыва грузовика на Крымском мосту. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американская газета The New York Post проиллюстрировала статью об ударе ВС России по украинским объектам фотографией взрыва Крымского моста — теракта, совершенного киевским режимом.
Автор статьи утверждает, что Москва действовала против гражданских, и сравнивает удар ее военных с тактикой ближневосточных группировок. А теракт на Крымском мосту с использованием начиненного взрывчаткой грузовика с водителем называет "успешной атакой Украины".
В качестве иллюстрации к своей статье о российских ударах The New York Post использует стоп-кадр с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мощный взрыв на переправе через Керченский пролив.
"Ракеты привели к гибели 11 человек, десятки ранены", — гласит подпись под фото теракта на Крымском мосту.
С The New York Post такое происходит не впервые: в марте издание проиллюстрировало статью о "бомбардировке" Москвой городов Украины видеороликом с последствиями обстрела Донецка украинскими войсками, где показан разрушенный многоэтажный дом. Газета разместила видео из столицы ДНР прямо под заголовком статьи "Россия продолжает бомбардировки украинских городов, несмотря на заявления на мирных переговорах".
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Другие западные издания также были уличены в подмене иллюстраций. Издание ura.ru подавало в суд на итальянскую La Stampa из-за того, что газета разместила снимок издания на первой полосе материала о "бойне в Киеве", которую якобы устроила российская армия. На фото же изображались последствия взрыва украинской ракеты "Точка-У" в центре Донецка.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля: погибли четыре человека, два автомобильных пролета обрушились. ФСБ сообщила, что теракт организовало главное управление разведки Минобороны Украины. В ответ Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Корреспондент ведет репортаж возле упавшей ракеты Точка-У у военного госпиталя в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
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В миреРоссияДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныЧП на Крымском мосту
 
 
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