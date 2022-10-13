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Источник сообщил о возможном фигуранте дела экс-чиновника Росавиации - РИА Новости, 13.10.2022
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Источник сообщил о возможном фигуранте дела экс-чиновника Росавиации
Источник сообщил о возможном фигуранте дела экс-чиновника Росавиации - РИА Новости, 13.10.2022
Источник сообщил о возможном фигуранте дела экс-чиновника Росавиации
В деле экс-чиновника Росавиации Максима Павлюка, обвиняемого во взяточничестве за махинации с реестром пилотов, может фигурировать его бывший начальник Максим... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:55
2022-10-13T03:55
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В деле экс-чиновника Росавиации Максима Павлюка, обвиняемого во взяточничестве за махинации с реестром пилотов, может фигурировать его бывший начальник Максим Костылев, который является фигурантом еще одного дела о взятках, сообщил РИА Новости информированный источник.Транспортные следователи обвинили Павлюка в получении взятки, двух его сообщников Наталью Митину и Андрея Черникова - в посредничестве по взяточничестве в особо крупном размере. Всем фигурантам уже избраны меры пресечения.По версии следствия, в 2021 году Павлюк незаконно запретил вносить в специальный реестр данные пилотов одной из российских авиакомпаний якобы из-за нарушений в летной подготовке. Из-за этого они не могли работать в гражданской авиации. А для того, чтобы все-таки внести в реестр данные свидетельств пилотов, фигурант через посредников требовал до 1,5 миллиона рублей."Вероятно, в деле Павлюка фигурирует и бывший начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев. В отношении него также возбуждено уголовное дело за взяточничество", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221012/belozertsev-1823409466.html
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
03:55 13.10.2022
 
Источник сообщил о возможном фигуранте дела экс-чиновника Росавиации

Источник: в деле о взятке экс-чиновника Росавиации может фигурировать его бывший начальник

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В деле экс-чиновника Росавиации Максима Павлюка, обвиняемого во взяточничестве за махинации с реестром пилотов, может фигурировать его бывший начальник Максим Костылев, который является фигурантом еще одного дела о взятках, сообщил РИА Новости информированный источник.
Транспортные следователи обвинили Павлюка в получении взятки, двух его сообщников Наталью Митину и Андрея Черникова - в посредничестве по взяточничестве в особо крупном размере. Всем фигурантам уже избраны меры пресечения.
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:41
Дело экс-губернатора Белозерцева о взятках направили в Генпрокуратуру
По версии следствия, в 2021 году Павлюк незаконно запретил вносить в специальный реестр данные пилотов одной из российских авиакомпаний якобы из-за нарушений в летной подготовке. Из-за этого они не могли работать в гражданской авиации. А для того, чтобы все-таки внести в реестр данные свидетельств пилотов, фигурант через посредников требовал до 1,5 миллиона рублей.
"Вероятно, в деле Павлюка фигурирует и бывший начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев. В отношении него также возбуждено уголовное дело за взяточничество", - сказал собеседник агентства.
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 14:00
В Омске будут судить экс-проректора вуза, собиравшего взятки со студентов
 
ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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