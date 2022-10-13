https://ria.ru/20221013/sk-1823782412.html

Совбез обсудил создание подразделений СК на новых территориях

Совбез обсудил создание подразделений СК на новых территориях - РИА Новости, 13.10.2022

Совбез обсудил создание подразделений СК на новых территориях

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании обсуждались вопросы создания и работы новых подразделений Следственного комитета на вошедших в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:42

2022-10-13T16:42

2022-10-13T16:42

дмитрий медведев

антон силуанов

александр бастрыкин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

совет безопасности рф

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании обсуждались вопросы создания и работы новых подразделений Следственного комитета на вошедших в Россию территориях."На совещании в Совете безопасности обсудили вопросы, связанные с созданием и работой новых подразделений Следственного комитета РФ на присоединённых территориях", - написал Медведев в своем аккаунте в соцсети "Вконтакте".Как уточнили в секретариате зампреда Совбеза, в совещании по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений СК приняли участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководители служб и ведомств.По словам Медведева, создание на новых территориях работоспособных структур Следственного комитета России, его территориальных подразделений важно как с учетом обстановки в этих регионах, так и с прицелом на будущее. По его мнению, это "даст возможность обеспечить не только безопасность, но и стабильное развитие этих территорий". "По поручению президента мы приступили к выполнению этой задачи", – отметил он.Участники совещания также обсудили вопросы формирования ключевых институтов государственной власти на новых территориях в составе РФ. Речь шла о формировании исполнительных и других органов власти.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.

https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html

https://ria.ru/20221012/sk-1823257653.html

https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823729060.html

россия

луганская народная республика

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дмитрий медведев, антон силуанов, александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), совет безопасности рф