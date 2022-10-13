https://ria.ru/20221013/sk-1823782412.html
Совбез обсудил создание подразделений СК на новых территориях
Совбез обсудил создание подразделений СК на новых территориях - РИА Новости, 13.10.2022
Совбез обсудил создание подразделений СК на новых территориях
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании обсуждались вопросы создания и работы новых подразделений Следственного комитета на вошедших в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:42
2022-10-13T16:42
2022-10-13T16:42
дмитрий медведев
антон силуанов
александр бастрыкин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на совещании обсуждались вопросы создания и работы новых подразделений Следственного комитета на вошедших в Россию территориях."На совещании в Совете безопасности обсудили вопросы, связанные с созданием и работой новых подразделений Следственного комитета РФ на присоединённых территориях", - написал Медведев в своем аккаунте в соцсети "Вконтакте".Как уточнили в секретариате зампреда Совбеза, в совещании по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений СК приняли участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководители служб и ведомств.По словам Медведева, создание на новых территориях работоспособных структур Следственного комитета России, его территориальных подразделений важно как с учетом обстановки в этих регионах, так и с прицелом на будущее. По его мнению, это "даст возможность обеспечить не только безопасность, но и стабильное развитие этих территорий". "По поручению президента мы приступили к выполнению этой задачи", – отметил он.Участники совещания также обсудили вопросы формирования ключевых институтов государственной власти на новых территориях в составе РФ. Речь шла о формировании исполнительных и других органов власти.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html
https://ria.ru/20221012/sk-1823257653.html
https://ria.ru/20221013/vstrecha-1823729060.html
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дмитрий медведев, антон силуанов, александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), совет безопасности рф
Дмитрий Медведев, Антон Силуанов, Александр Бастрыкин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Совет Безопасности РФ
Совбез обсудил создание подразделений СК на новых территориях
Медведев обсудил на совещании в Совбезе создание подразделений СК на новых территориях