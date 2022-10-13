https://ria.ru/20221013/siyyarto-1823723470.html
Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию
Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию - РИА Новости, 13.10.2022
Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию
Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией, который подключит Белград к российской трубопроводной нефти, займет порядка полутора лет, заявил глава МИД... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:23
2022-10-13T14:23
2022-10-13T14:23
петер сийярто
венгрия
сербия
белград (город)
мид венгрии
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией, который подключит Белград к российской трубопроводной нефти, займет порядка полутора лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Было достигнуто соглашение о том, что... мы можем построить трубопровод, который нас (Венгрию и Сербию) соединит. Это позволит сербам получить доступ к трубопроводным поставкам нефти из России через Венгрию. На это уйдет около полутора лет, по нашим планам и расчетам", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/gaz-1823720176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петер сийярто, венгрия, сербия, белград (город), мид венгрии, санкции в отношении россии, в мире
Петер Сийярто, Венгрия, Сербия, Белград (город), МИД Венгрии, Санкции в отношении России, В мире
Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию
Глава МИД Венгрии Сийярто: нефтепровод в Сербию можно построить за 1,5 года