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Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию - РИА Новости, 13.10.2022
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Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию
Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию - РИА Новости, 13.10.2022
Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию
Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией, который подключит Белград к российской трубопроводной нефти, займет порядка полутора лет, заявил глава МИД... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:23
2022-10-13T14:23
петер сийярто
венгрия
сербия
белград (город)
мид венгрии
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией, который подключит Белград к российской трубопроводной нефти, займет порядка полутора лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Было достигнуто соглашение о том, что... мы можем построить трубопровод, который нас (Венгрию и Сербию) соединит. Это позволит сербам получить доступ к трубопроводным поставкам нефти из России через Венгрию. На это уйдет около полутора лет, по нашим планам и расчетам", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/gaz-1823720176.html
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петер сийярто, венгрия, сербия, белград (город), мид венгрии, санкции в отношении россии, в мире
Петер Сийярто, Венгрия, Сербия, Белград (город), МИД Венгрии, Санкции в отношении России, В мире
14:23 13.10.2022
 
Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию

Глава МИД Венгрии Сийярто: нефтепровод в Сербию можно построить за 1,5 года

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией, который подключит Белград к российской трубопроводной нефти, займет порядка полутора лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Было достигнуто соглашение о том, что... мы можем построить трубопровод, который нас (Венгрию и Сербию) соединит. Это позволит сербам получить доступ к трубопроводным поставкам нефти из России через Венгрию. На это уйдет около полутора лет, по нашим планам и расчетам", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.
Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:17В мире
Россия и Венгрия договорились о дополнительных поставках газа
 
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