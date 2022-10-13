https://ria.ru/20221013/siyyarto-1823723470.html

Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию

Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию - РИА Новости, 13.10.2022

Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию

Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией, который подключит Белград к российской трубопроводной нефти, займет порядка полутора лет, заявил глава МИД... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:23

2022-10-13T14:23

2022-10-13T14:23

петер сийярто

венгрия

сербия

белград (город)

мид венгрии

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией, который подключит Белград к российской трубопроводной нефти, займет порядка полутора лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Было достигнуто соглашение о том, что... мы можем построить трубопровод, который нас (Венгрию и Сербию) соединит. Это позволит сербам получить доступ к трубопроводным поставкам нефти из России через Венгрию. На это уйдет около полутора лет, по нашим планам и расчетам", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/gaz-1823720176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петер сийярто, венгрия, сербия, белград (город), мид венгрии, санкции в отношении россии, в мире