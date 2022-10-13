Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/siyyarto-1823694154.html
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии - РИА Новости, 13.10.2022
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:19
2022-10-13T13:19
в мире
петер сийярто
владимир путин
джо байден
украина
индонезия
россия
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут встретиться на саммите G20 в Индонезии и обсудить конфликт на Украине."Я действительно считаю, надеюсь, что президенты Америки и России в Индонезии используют эту возможность, и, поскольку они окажутся на одной площадке в одно время, смогут поговорить друг с другом", - заявил Сийярто на Российской энергетической неделе.Он добавил, что надеется, что это случится и подчеркнул, что мирное решение конфликта на Украине будет решением многих проблем, в том числе в части поставок энергоносителей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/bayden-1823521782.html
https://ria.ru/20221012/bayden-1823269239.html
украина
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петер сийярто, владимир путин, джо байден, украина, индонезия, россия, большая двадцатка
В мире, Петер Сийярто, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, Индонезия, Россия, Большая двадцатка
13:19 13.10.2022
 
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии

Глава МИД Венгрии Сийярто надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии и поговорят

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут встретиться на саммите G20 в Индонезии и обсудить конфликт на Украине.
"Я действительно считаю, надеюсь, что президенты Америки и России в Индонезии используют эту возможность, и, поскольку они окажутся на одной площадке в одно время, смогут поговорить друг с другом", - заявил Сийярто на Российской энергетической неделе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 20:24
Байден не намерен встречаться с Путиным, заявили в Белом доме
Он добавил, что надеется, что это случится и подчеркнул, что мирное решение конфликта на Украине будет решением многих проблем, в том числе в части поставок энергоносителей.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 04:24
Байден рассказал, на какую тему хочет поговорить с Путиным
 
В миреПетер СийяртоВладимир ПутинДжо БайденУкраинаИндонезияРоссияБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала