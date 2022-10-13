https://ria.ru/20221013/siyyarto-1823694154.html
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии - РИА Новости, 13.10.2022
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:19
2022-10-13T13:19
2022-10-13T13:19
в мире
петер сийярто
владимир путин
джо байден
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индонезия
россия
большая двадцатка
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут встретиться на саммите G20 в Индонезии и обсудить конфликт на Украине."Я действительно считаю, надеюсь, что президенты Америки и России в Индонезии используют эту возможность, и, поскольку они окажутся на одной площадке в одно время, смогут поговорить друг с другом", - заявил Сийярто на Российской энергетической неделе.Он добавил, что надеется, что это случится и подчеркнул, что мирное решение конфликта на Украине будет решением многих проблем, в том числе в части поставок энергоносителей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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В мире, Петер Сийярто, Владимир Путин, Джо Байден, Украина, Индонезия, Россия, Большая двадцатка
Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии
Глава МИД Венгрии Сийярто надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии и поговорят