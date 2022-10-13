https://ria.ru/20221013/siyyarto-1823694154.html

Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии

Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии - РИА Новости, 13.10.2022

Глава МИД Венгрии надеется, что Путин и Байден встретятся в Индонезии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:19

2022-10-13T13:19

2022-10-13T13:19

в мире

петер сийярто

владимир путин

джо байден

украина

индонезия

россия

большая двадцатка

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут встретиться на саммите G20 в Индонезии и обсудить конфликт на Украине."Я действительно считаю, надеюсь, что президенты Америки и России в Индонезии используют эту возможность, и, поскольку они окажутся на одной площадке в одно время, смогут поговорить друг с другом", - заявил Сийярто на Российской энергетической неделе.Он добавил, что надеется, что это случится и подчеркнул, что мирное решение конфликта на Украине будет решением многих проблем, в том числе в части поставок энергоносителей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823521782.html

https://ria.ru/20221012/bayden-1823269239.html

украина

индонезия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петер сийярто, владимир путин, джо байден, украина, индонезия, россия, большая двадцатка