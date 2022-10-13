https://ria.ru/20221013/shuvalov-1823719844.html
Россию нельзя заменить на мировом рынке энергетики, заявил Шувалов
Россию нельзя заменить на мировом рынке энергетики, заявил Шувалов - РИА Новости, 13.10.2022
Россию нельзя заменить на мировом рынке энергетики, заявил Шувалов
Российскую Федерацию нельзя заменить на рынке энергетики и энергобезопасности, ограничения против энергетического рынка РФ могут привести к нарушению глобальной РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:16
2022-10-13T14:16
2022-10-13T14:16
экономика
россия
игорь шувалов
москва
природный газ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российскую Федерацию нельзя заменить на рынке энергетики и энергобезопасности, ограничения против энергетического рынка РФ могут привести к нарушению глобальной безопасности во всем мире, заявил глава ВЭБ Игорь Шувалов.Он обратил внимание, что решения, которые принимались против российского энергетического сектора "безусловно, должны были привести к нарушению глобальной безопасности во всем мире".Шувалов также отметил, что Россия сможет найти рынки для своих товаров в сфере энергетики: будут построены новые маршруты и обеспечены производство, переработка и доставка, это "национальный интерес"."Если говорить про глобальный интерес, то нужно возвращаться за стол переговоров, нужно искать компромиссы, поскольку любые ограничения против энергетического рынка в Российской Федерации приведут к нарушению глобальной безопасности и ограничению миллионов, и сотен миллионов людей. Для них энергия будет недоступна", - заключил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/gazprom-1823664594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, игорь шувалов, москва, природный газ
Экономика, Россия, Игорь Шувалов, Москва, Природный газ
Россию нельзя заменить на мировом рынке энергетики, заявил Шувалов
Глава ВЭБ Шувалов: Россию нельзя заменить на мировом рынке энергетики и энергобезопасности
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российскую Федерацию нельзя заменить на рынке энергетики и энергобезопасности, ограничения против энергетического рынка РФ могут привести к нарушению глобальной безопасности во всем мире, заявил глава ВЭБ Игорь Шувалов.
"Заменить или заместить Россию в этой сложной работе по энергобезопасности невозможно, по крайней мере сегодня и в ближайшие годы", - сказал Шувалов, выступая на Российской энергетической неделе.
Он обратил внимание, что решения, которые принимались против российского энергетического сектора "безусловно, должны были привести к нарушению глобальной безопасности во всем мире".
Шувалов также отметил, что Россия сможет найти рынки для своих товаров в сфере энергетики: будут построены новые маршруты и обеспечены производство, переработка и доставка, это "национальный интерес".
"Если говорить про глобальный интерес, то нужно возвращаться за стол переговоров, нужно искать компромиссы, поскольку любые ограничения против энергетического рынка в Российской Федерации приведут к нарушению глобальной безопасности и ограничению миллионов, и сотен миллионов людей. Для них энергия будет недоступна", - заключил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.