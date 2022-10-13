https://ria.ru/20221013/shuvalov-1823719844.html

Россию нельзя заменить на мировом рынке энергетики, заявил Шувалов

Россию нельзя заменить на мировом рынке энергетики, заявил Шувалов - РИА Новости, 13.10.2022

Россию нельзя заменить на мировом рынке энергетики, заявил Шувалов

Российскую Федерацию нельзя заменить на рынке энергетики и энергобезопасности, ограничения против энергетического рынка РФ могут привести к нарушению глобальной РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:16

2022-10-13T14:16

2022-10-13T14:16

экономика

россия

игорь шувалов

москва

природный газ

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российскую Федерацию нельзя заменить на рынке энергетики и энергобезопасности, ограничения против энергетического рынка РФ могут привести к нарушению глобальной безопасности во всем мире, заявил глава ВЭБ Игорь Шувалов.Он обратил внимание, что решения, которые принимались против российского энергетического сектора "безусловно, должны были привести к нарушению глобальной безопасности во всем мире".Шувалов также отметил, что Россия сможет найти рынки для своих товаров в сфере энергетики: будут построены новые маршруты и обеспечены производство, переработка и доставка, это "национальный интерес"."Если говорить про глобальный интерес, то нужно возвращаться за стол переговоров, нужно искать компромиссы, поскольку любые ограничения против энергетического рынка в Российской Федерации приведут к нарушению глобальной безопасности и ограничению миллионов, и сотен миллионов людей. Для них энергия будет недоступна", - заключил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, игорь шувалов, москва, природный газ