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Курские власти порекомендовали перевести часть школ на дистант - РИА Новости, 13.10.2022
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Курские власти порекомендовали перевести часть школ на дистант
Курские власти порекомендовали перевести часть школ на дистант - РИА Новости, 13.10.2022
Курские власти порекомендовали перевести часть школ на дистант
Курские власти рекомендовали перевести на дистанционное обучение все школы в шести приграничных районах для безопасности учеников, сообщила администрация... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:46
2022-10-13T10:46
общество
рыльский район
курская область
образование - общество
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ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Курские власти рекомендовали перевести на дистанционное обучение все школы в шести приграничных районах для безопасности учеников, сообщила администрация правительства региона."Муниципальным образованиям рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября", — говорится в сообщении.Детские сады предлагается перевести на свободное посещение, а родительскую плату взимать только за дни посещения.В среду глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что принял решение о переводе школьников на дистанционное обучение, а детские сады теперь работают в режиме свободного посещения.
https://ria.ru/20221010/obstrel-1822926882.html
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рыльский район
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общество, рыльский район, курская область, образование - общество
Общество, Рыльский район, Курская область, Образование - Общество
10:46 13.10.2022
 
Курские власти порекомендовали перевести часть школ на дистант

Курские власти порекомендовали перевести на дистант все школы в приграничных районах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкДевушка на дистанционном обучении
Девушка на дистанционном обучении - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Девушка на дистанционном обучении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости. Курские власти рекомендовали перевести на дистанционное обучение все школы в шести приграничных районах для безопасности учеников, сообщила администрация правительства региона.
"Муниципальным образованиям рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября", — говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:43Специальная военная операция на Украине
Два человека получили ранения при обстреле поселка Теткино Курской области
Детские сады предлагается перевести на свободное посещение, а родительскую плату взимать только за дни посещения.
В среду глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман сообщил, что принял решение о переводе школьников на дистанционное обучение, а детские сады теперь работают в режиме свободного посещения.
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации в РФ на полигоне в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:52Специальная военная операция на Украине
В Курской области завершили первый этап частичной мобилизации
 
ОбществоРыльский районКурская областьОбразование - Общество
 
 
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