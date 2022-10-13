https://ria.ru/20221013/sgovor-1823704666.html

ФАС опроверг факт сговора транспортных операторов железнодорожных перевозок

ФАС опроверг факт сговора транспортных операторов железнодорожных перевозок - РИА Новости, 13.10.2022

ФАС опроверг факт сговора транспортных операторов железнодорожных перевозок

Сговора среди участников рынка грузоперевозок по железной дороге нет, идет снижение цен, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:42

2022-10-13T13:42

2022-10-13T13:42

экономика

россия

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796829227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7becd8b181b7885d0245e0e1397dc51a.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сговора среди участников рынка грузоперевозок по железной дороге нет, идет снижение цен, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский."По грузоперевозчикам - там их много. Там рыночная ситуация, там нет сейчас компаний, которые занимают доминирующее положение. Там идет рыночное ценообразование, в какой-то момент был рост, а сейчас, насколько я знаю, снижение стоимости. Мы проверяли на предмет сговора. Сговора там нет, нарушение мы не нашли. То есть там идет рыночное ценообразование", - сказал Шаскольский.Ранее в июле РЖД выступили с инициативой создания единой системы мониторинга ценообразования во всех звеньях транспортной цепочки и просьбой регуляторно обязать операторов вагонов представлять информацию об их тарифных ставках. Инициатива была обоснована необходимостью обеспечить рентабельность поставок российских грузов на экспорт.Однако ни участники рынка, ни ФАС, которая уже собирает подобную информацию, предложение РЖД не поддержали.В настоящее время, по данным антимонопольной службы, нарушений в деятельности транспортных операторов не выявлено. "Мы отслеживаем, но сейчас там нет нарушений. Сейчас там идет снижение цены", - сказал Шаскольский.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/megafon-1823584832.html

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд