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ФАС опроверг факт сговора транспортных операторов железнодорожных перевозок
ФАС опроверг факт сговора транспортных операторов железнодорожных перевозок - РИА Новости, 13.10.2022
ФАС опроверг факт сговора транспортных операторов железнодорожных перевозок
Сговора среди участников рынка грузоперевозок по железной дороге нет, идет снижение цен, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:42
2022-10-13T13:42
2022-10-13T13:42
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федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сговора среди участников рынка грузоперевозок по железной дороге нет, идет снижение цен, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский."По грузоперевозчикам - там их много. Там рыночная ситуация, там нет сейчас компаний, которые занимают доминирующее положение. Там идет рыночное ценообразование, в какой-то момент был рост, а сейчас, насколько я знаю, снижение стоимости. Мы проверяли на предмет сговора. Сговора там нет, нарушение мы не нашли. То есть там идет рыночное ценообразование", - сказал Шаскольский.Ранее в июле РЖД выступили с инициативой создания единой системы мониторинга ценообразования во всех звеньях транспортной цепочки и просьбой регуляторно обязать операторов вагонов представлять информацию об их тарифных ставках. Инициатива была обоснована необходимостью обеспечить рентабельность поставок российских грузов на экспорт.Однако ни участники рынка, ни ФАС, которая уже собирает подобную информацию, предложение РЖД не поддержали.В настоящее время, по данным антимонопольной службы, нарушений в деятельности транспортных операторов не выявлено. "Мы отслеживаем, но сейчас там нет нарушений. Сейчас там идет снижение цены", - сказал Шаскольский.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд
Экономика, Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), РЖД
ФАС опроверг факт сговора транспортных операторов железнодорожных перевозок
Глава ФАС Шаскольский: сговора среди транспортных операторов железнодорожных перевозок нет
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сговора среди участников рынка грузоперевозок по железной дороге нет, идет снижение цен, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.
"По грузоперевозчикам - там их много. Там рыночная ситуация, там нет сейчас компаний, которые занимают доминирующее положение. Там идет рыночное ценообразование, в какой-то момент был рост, а сейчас, насколько я знаю, снижение стоимости. Мы проверяли на предмет сговора. Сговора там нет, нарушение мы не нашли. То есть там идет рыночное ценообразование", - сказал Шаскольский.
Ранее в июле РЖД выступили с инициативой создания единой системы мониторинга ценообразования во всех звеньях транспортной цепочки и просьбой регуляторно обязать операторов вагонов представлять информацию об их тарифных ставках. Инициатива была обоснована необходимостью обеспечить рентабельность поставок российских грузов на экспорт.
Однако ни участники рынка, ни ФАС, которая уже собирает подобную информацию, предложение РЖД не поддержали.
В настоящее время, по данным антимонопольной службы, нарушений в деятельности транспортных операторов не выявлено. "Мы отслеживаем, но сейчас там нет нарушений. Сейчас там идет снижение цены", - сказал Шаскольский.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.