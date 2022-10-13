https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823745569.html
ЕС продлил санкции за применение химоружия
ЕС продлил санкции за применение химоружия - РИА Новости, 13.10.2022
ЕС продлил санкции за применение химоружия
Совет ЕС в четверг продлил на один год, до 16 октября 2023 года, персональные санкции за распространение и применение химического оружия, говорится в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:11
2022-10-13T15:11
2022-10-13T15:33
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил на один год, до 16 октября 2023 года, персональные санкции за распространение и применение химического оружия, говорится в распространенном заявлении Совета. В список входят, в том числе россияне.После утверждения странами ЕС продление вступит в силу не позднее 16 октября, когда решение будет опубликовано в официальном журнале.Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.В санкционный список за химоружие в настоящее время включены 15 физлиц (пятеро связаны с властями Сирии, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальный) и две организации (сирийская и российская).Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.
https://ria.ru/20221013/vengriya-1823559523.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евросоюз, в мире
15:11 13.10.2022 (обновлено: 15:33 13.10.2022)
ЕС продлил санкции за применение химоружия
ЕС продлил на год санкции за применение химоружия
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил на один год, до 16 октября 2023 года, персональные санкции за распространение и применение химического оружия, говорится в распространенном заявлении Совета. В список входят, в том числе россияне.
После утверждения странами ЕС продление вступит в силу не позднее 16 октября, когда решение будет опубликовано в официальном журнале.
Рамочный режим санкций по химическому оружию был введен Евросоюзом в 2018 году. Он предусматривает введение ограничительных мер против лиц и организаций, которых ЕС считает причастными к разработке или применению химического оружия, тех, кто оказывает финансовое, техническое или материальное содействие, консультирует этих лиц и организации.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов на территории союза. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.
В санкционный список за химоружие в настоящее время включены 15 физлиц (пятеро связаны с властями Сирии
, четверо считаются причастными к использованию отравляющего вещества в отношении Сергея и Юлии Скрипалей
в 2018 году, еще шесть фигурантов в ЕС считают связанными с инцидентом с Алексеем Навальный
) и две организации (сирийская и российская).
Российская сторона неоднократно опровергала причастность к инцидентам со Скрипалями и с Навальным, называла эти инциденты спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России
, а также указывала на отсутствие каких-либо доказательств виновности РФ.