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В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу - РИА Новости, 13.10.2022
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В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу
В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу - РИА Новости, 13.10.2022
В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу
Правоохранители устанавливают личность мужчины, который с ружьем в руках в ночное время грозился стрелять во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:05
2022-10-13T16:05
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
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УФА, 13 окт – РИА Новости. Правоохранители устанавливают личность мужчины, который с ружьем в руках в ночное время грозился стрелять во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.В социальных сетях опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения у подъезда жилого дома. На кадрах – мужчина с ружьем и бутылками в руках подходит к подъезду, в один момент оборачивается и говорит, что завтра будет стрелять. Отмечалось, что инцидент произошел в уфимском микрорайоне "Инорс".В полицейском главке отметили, что сообщение зарегистрировано."Сотрудниками отдела полиции №1 управления МВД по городу Уфе устанавливается личность гражданина. По результатам будет принято решение", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
16:05 13.10.2022
 
В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу

Полиция ищет уфимца, который во дворе дома грозился начать стрелять из ружья

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 13 окт – РИА Новости. Правоохранители устанавливают личность мужчины, который с ружьем в руках в ночное время грозился стрелять во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В социальных сетях опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения у подъезда жилого дома. На кадрах – мужчина с ружьем и бутылками в руках подходит к подъезду, в один момент оборачивается и говорит, что завтра будет стрелять. Отмечалось, что инцидент произошел в уфимском микрорайоне "Инорс".
В полицейском главке отметили, что сообщение зарегистрировано.
"Сотрудниками отдела полиции №1 управления МВД по городу Уфе устанавливается личность гражданина. По результатам будет принято решение", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияУфаРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
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