https://ria.ru/20221013/rozysk-1823767505.html

В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу

В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу - РИА Новости, 13.10.2022

В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу

Правоохранители устанавливают личность мужчины, который с ружьем в руках в ночное время грозился стрелять во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:05

2022-10-13T16:05

2022-10-13T16:05

происшествия

уфа

россия

республика башкортостан

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УФА, 13 окт – РИА Новости. Правоохранители устанавливают личность мужчины, который с ружьем в руках в ночное время грозился стрелять во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.В социальных сетях опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения у подъезда жилого дома. На кадрах – мужчина с ружьем и бутылками в руках подходит к подъезду, в один момент оборачивается и говорит, что завтра будет стрелять. Отмечалось, что инцидент произошел в уфимском микрорайоне "Инорс".В полицейском главке отметили, что сообщение зарегистрировано."Сотрудниками отдела полиции №1 управления МВД по городу Уфе устанавливается личность гражданина. По результатам будет принято решение", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221013/nozh-1823761757.html

уфа

россия

республика башкортостан

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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан