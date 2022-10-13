https://ria.ru/20221013/rozysk-1823767505.html
В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу
В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу - РИА Новости, 13.10.2022
В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу
Правоохранители устанавливают личность мужчины, который с ружьем в руках в ночное время грозился стрелять во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:05
2022-10-13T16:05
2022-10-13T16:05
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уфа
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УФА, 13 окт – РИА Новости. Правоохранители устанавливают личность мужчины, который с ружьем в руках в ночное время грозился стрелять во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.В социальных сетях опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения у подъезда жилого дома. На кадрах – мужчина с ружьем и бутылками в руках подходит к подъезду, в один момент оборачивается и говорит, что завтра будет стрелять. Отмечалось, что инцидент произошел в уфимском микрорайоне "Инорс".В полицейском главке отметили, что сообщение зарегистрировано."Сотрудниками отдела полиции №1 управления МВД по городу Уфе устанавливается личность гражданина. По результатам будет принято решение", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
В Уфе полиция разыскивает мужчину, который угрожал устроить стрельбу
Полиция ищет уфимца, который во дворе дома грозился начать стрелять из ружья
УФА, 13 окт – РИА Новости. Правоохранители устанавливают личность мужчины, который с ружьем в руках в ночное время грозился стрелять во дворе дома в Уфе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
В социальных сетях опубликовали видео, снятое камерой видеонаблюдения у подъезда жилого дома. На кадрах – мужчина с ружьем и бутылками в руках подходит к подъезду, в один момент оборачивается и говорит, что завтра будет стрелять. Отмечалось, что инцидент произошел в уфимском микрорайоне "Инорс".
В полицейском главке отметили, что сообщение зарегистрировано.
"Сотрудниками отдела полиции №1 управления МВД по городу Уфе устанавливается личность гражданина. По результатам будет принято решение", - добавили в пресс-службе.