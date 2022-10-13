https://ria.ru/20221013/rosgeologiya-1823578360.html

"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки

"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки - РИА Новости, 13.10.2022

"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки

"Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:19

2022-10-13T08:19

2022-10-13T08:19

экономика

сергей горьков

судан

алжир (провинция)

африка

росгеология

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА Новости глава компании Сергей Горьков."У нас с африканскими странами, несмотря на ситуацию, объемы работ не сократились. Мы взаимодействуем с рядом стран, в основном, кстати, это как по нефти, так и твердым полезным ископаемым, мы сейчас несколько обсуждаем новых контрактов. Потенциально это контракты, возможно, с увеличением объемов с Суданом, смотрим положительно на возможности контрактов с Алжиром. И будем завершать еще те (контракты - ред.), которые мы осуществляем", - сказал Горьков агентству в кулуарах Российской энергетической недели.Глава "Росгеологии" уточнил, что в случае с Алжиром обсуждается создание карт полезных ископаемых, а в Судане - не только картирование, но и уже более региональная геологоразведка.Год назад компания заключила контракт на поиск золота и создание геологической карты с Суданом, подписала договоры с Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Анголой. В апреле текущего года Горьков отмечал, что "Росгеология" не снижает планы по своей активности на зарубежных рынках из-за политической ситуации и санкций против России, видит перспективы роста в Азии и Африке.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/rosgeologiya-1823577754.html

https://ria.ru/20220914/geologorazvedka-1816639119.html

судан

алжир (провинция)

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей горьков, судан, алжир (провинция), африка, росгеология