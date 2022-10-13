https://ria.ru/20221013/rosgeologiya-1823578360.html
"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки
"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки - РИА Новости, 13.10.2022
"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки
"Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:19
2022-10-13T08:19
2022-10-13T08:19
экономика
сергей горьков
судан
алжир (провинция)
африка
росгеология
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА Новости глава компании Сергей Горьков."У нас с африканскими странами, несмотря на ситуацию, объемы работ не сократились. Мы взаимодействуем с рядом стран, в основном, кстати, это как по нефти, так и твердым полезным ископаемым, мы сейчас несколько обсуждаем новых контрактов. Потенциально это контракты, возможно, с увеличением объемов с Суданом, смотрим положительно на возможности контрактов с Алжиром. И будем завершать еще те (контракты - ред.), которые мы осуществляем", - сказал Горьков агентству в кулуарах Российской энергетической недели.Глава "Росгеологии" уточнил, что в случае с Алжиром обсуждается создание карт полезных ископаемых, а в Судане - не только картирование, но и уже более региональная геологоразведка.Год назад компания заключила контракт на поиск золота и создание геологической карты с Суданом, подписала договоры с Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Анголой. В апреле текущего года Горьков отмечал, что "Росгеология" не снижает планы по своей активности на зарубежных рынках из-за политической ситуации и санкций против России, видит перспективы роста в Азии и Африке.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/rosgeologiya-1823577754.html
https://ria.ru/20220914/geologorazvedka-1816639119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей горьков, судан, алжир (провинция), африка, росгеология
Экономика, Сергей Горьков, Судан, Алжир (провинция), Африка, Росгеология
"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки
"Росгеология" обсудит контракты со странами Африки, в частности с Суданом и Алжиром
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА Новости глава компании Сергей Горьков.
"У нас с африканскими странами, несмотря на ситуацию, объемы работ не сократились. Мы взаимодействуем с рядом стран, в основном, кстати, это как по нефти, так и твердым полезным ископаемым, мы сейчас несколько обсуждаем новых контрактов. Потенциально это контракты, возможно, с увеличением объемов с Суданом, смотрим положительно на возможности контрактов с Алжиром. И будем завершать еще те (контракты - ред.), которые мы осуществляем", - сказал Горьков агентству в кулуарах Российской энергетической недели.
Глава "Росгеологии" уточнил, что в случае с Алжиром обсуждается создание карт полезных ископаемых, а в Судане - не только картирование, но и уже более региональная геологоразведка.
Год назад компания заключила контракт на поиск золота и создание геологической карты с Суданом, подписала договоры с Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Анголой
. В апреле текущего года Горьков отмечал, что "Росгеология" не снижает планы по своей активности на зарубежных рынках из-за политической ситуации и санкций против России
, видит перспективы роста в Азии
и Африке.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.