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"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки - РИА Новости, 13.10.2022
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"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки
"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки - РИА Новости, 13.10.2022
"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки
"Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:19
2022-10-13T08:19
экономика
сергей горьков
судан
алжир (провинция)
африка
росгеология
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА Новости глава компании Сергей Горьков."У нас с африканскими странами, несмотря на ситуацию, объемы работ не сократились. Мы взаимодействуем с рядом стран, в основном, кстати, это как по нефти, так и твердым полезным ископаемым, мы сейчас несколько обсуждаем новых контрактов. Потенциально это контракты, возможно, с увеличением объемов с Суданом, смотрим положительно на возможности контрактов с Алжиром. И будем завершать еще те (контракты - ред.), которые мы осуществляем", - сказал Горьков агентству в кулуарах Российской энергетической недели.Глава "Росгеологии" уточнил, что в случае с Алжиром обсуждается создание карт полезных ископаемых, а в Судане - не только картирование, но и уже более региональная геологоразведка.Год назад компания заключила контракт на поиск золота и создание геологической карты с Суданом, подписала договоры с Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Анголой. В апреле текущего года Горьков отмечал, что "Росгеология" не снижает планы по своей активности на зарубежных рынках из-за политической ситуации и санкций против России, видит перспективы роста в Азии и Африке.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/rosgeologiya-1823577754.html
https://ria.ru/20220914/geologorazvedka-1816639119.html
судан
алжир (провинция)
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экономика, сергей горьков, судан, алжир (провинция), африка, росгеология
Экономика, Сергей Горьков, Судан, Алжир (провинция), Африка, Росгеология
08:19 13.10.2022
 
"Росгеология" обсудит несколько контрактов со странами Африки

"Росгеология" обсудит контракты со странами Африки, в частности с Суданом и Алжиром

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСергей Горьков
Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Горьков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Росгеология" сейчас обсуждает несколько контрактов с африканскими странами по нефти и твердым полезным ископаемым, в частности с Суданом и Алжиром, сообщил РИА Новости глава компании Сергей Горьков.
"У нас с африканскими странами, несмотря на ситуацию, объемы работ не сократились. Мы взаимодействуем с рядом стран, в основном, кстати, это как по нефти, так и твердым полезным ископаемым, мы сейчас несколько обсуждаем новых контрактов. Потенциально это контракты, возможно, с увеличением объемов с Суданом, смотрим положительно на возможности контрактов с Алжиром. И будем завершать еще те (контракты - ред.), которые мы осуществляем", - сказал Горьков агентству в кулуарах Российской энергетической недели.
Генеральный директор, председатель правления компании Росгеология Сергей Горьков во время интервью МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:16
"Росгеология" может выпустить новые облигации
Глава "Росгеологии" уточнил, что в случае с Алжиром обсуждается создание карт полезных ископаемых, а в Судане - не только картирование, но и уже более региональная геологоразведка.
Год назад компания заключила контракт на поиск золота и создание геологической карты с Суданом, подписала договоры с Центральноафриканской республикой (ЦАР) и Анголой. В апреле текущего года Горьков отмечал, что "Росгеология" не снижает планы по своей активности на зарубежных рынках из-за политической ситуации и санкций против России, видит перспективы роста в Азии и Африке.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава холдинга Росгеология Сергей Горьков на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 09:06
Глава "Росгеологии" рассказал о влиянии санкций на развитие отрасли
 
ЭкономикаСергей ГорьковСуданАлжир (провинция)АфрикаРосгеология
 
 
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