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"Росгеология" может выпустить новые облигации - РИА Новости, 13.10.2022
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"Росгеология" может выпустить новые облигации
"Росгеология" может выпустить новые облигации - РИА Новости, 13.10.2022
"Росгеология" может выпустить новые облигации
"Росгеология" не нуждается остро в новом выпуске облигаций, продолжит изучать рынок, выпуск возможен в конце 2022 - начале 2023 года, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:16
2022-10-13T08:16
экономика
сергей горьков
москва
росгеология
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
совкомбанк
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Росгеология" не нуждается остро в новом выпуске облигаций, продолжит изучать рынок, выпуск возможен в конце 2022 - начале 2023 года, заявил РИА Новости глава компании Сергей Горьков."Мы, конечно, будем смотреть на рынок, когда это можно будет размещать. Для нас интересно попробовать разместить облигации, но сейчас рынок, видите, очень сложный, то есть будем смотреть, может совсем конец года, может начало следующего. Потребности в деньгах непосредственно нет, а с точки зрения диверсификации портфеля, для того, чтобы иметь более долгие деньги на следующий период, это важно", - сказал Горьков в кулуарах Российской энергетической недели.Он отметил, что пока компания не видит подходящей ситуации на рынке, и стоимость ее кредитов на данный момент гораздо эффективнее облигаций. "Конечно, может все меняться на рынке, поэтому мы будем смотреть, как я уже говорил, не окно, а форточку. Мы в прошлом году в форточку попали, мы будем смотреть форточку. Поэтому у нас нет... потребности это делать прямо такой жгучей, но с точки зрения стратегии, конечно, нужно портфель диверсифицированный иметь и желательно сбалансированный между облигациями и кредитами", - добавил Горьков.Также он отметил, что несмотря на то, что облигации пока дороговаты для компании, она в целом готова, имеет положительный кредитный рейтинг и может выходить с ним на рынок. По словам Горькова, многие инвесторы заинтересованы в их ценных бумагах, "аппетит есть", но "Росгеология" будет смотреть на рынок, чтобы получить самые выгодные условия.Ранее глава "Росгеологии" сообщал, что компания планирует выпустить новые облигации в объеме 5-6 миллиардов рублей осенью 2022 года. По его словам, этому способствовали хорошие финансовые результаты за первое полугодие. Привлеченные средства компания планировала направить на реструктуризацию портфеля своих обязательств. Кроме того, в конце сентября АКРА на фоне положительных результатов "Росгеологии" подтвердило ее кредитный рейтинг на уровне A(RU), изменив прогноз с негативного на стабильный, что подтверждает реализуемость планов по выпуску ценных бумаг."Росгеология" осенью 2021 года разместила дебютный выпуск облигаций на 6 миллиардов рублей, спрос инвесторов превысил 8 миллиардов рублей, полученные доходы планировалось использовать на рефинансирование кредитных обязательств. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/rosgeologiya-1823576859.html
https://ria.ru/20220914/metally-1816642463.html
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экономика, сергей горьков, москва, росгеология, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), совкомбанк
Экономика, Сергей Горьков, Москва, Росгеология, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Совкомбанк
08:16 13.10.2022
 
"Росгеология" может выпустить новые облигации

"Росгеология" может выпустить новые облигации в конце 2022 — начале 2023 годов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков
Глава холдинга Росгеология Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Росгеология" не нуждается остро в новом выпуске облигаций, продолжит изучать рынок, выпуск возможен в конце 2022 - начале 2023 года, заявил РИА Новости глава компании Сергей Горьков.
"Мы, конечно, будем смотреть на рынок, когда это можно будет размещать. Для нас интересно попробовать разместить облигации, но сейчас рынок, видите, очень сложный, то есть будем смотреть, может совсем конец года, может начало следующего. Потребности в деньгах непосредственно нет, а с точки зрения диверсификации портфеля, для того, чтобы иметь более долгие деньги на следующий период, это важно", - сказал Горьков в кулуарах Российской энергетической недели.
Генеральный директор, председатель правления компании Росгеология Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:05
Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков
Он отметил, что пока компания не видит подходящей ситуации на рынке, и стоимость ее кредитов на данный момент гораздо эффективнее облигаций. "Конечно, может все меняться на рынке, поэтому мы будем смотреть, как я уже говорил, не окно, а форточку. Мы в прошлом году в форточку попали, мы будем смотреть форточку. Поэтому у нас нет... потребности это делать прямо такой жгучей, но с точки зрения стратегии, конечно, нужно портфель диверсифицированный иметь и желательно сбалансированный между облигациями и кредитами", - добавил Горьков.
Также он отметил, что несмотря на то, что облигации пока дороговаты для компании, она в целом готова, имеет положительный кредитный рейтинг и может выходить с ним на рынок. По словам Горькова, многие инвесторы заинтересованы в их ценных бумагах, "аппетит есть", но "Росгеология" будет смотреть на рынок, чтобы получить самые выгодные условия.
Ранее глава "Росгеологии" сообщал, что компания планирует выпустить новые облигации в объеме 5-6 миллиардов рублей осенью 2022 года. По его словам, этому способствовали хорошие финансовые результаты за первое полугодие. Привлеченные средства компания планировала направить на реструктуризацию портфеля своих обязательств. Кроме того, в конце сентября АКРА на фоне положительных результатов "Росгеологии" подтвердило ее кредитный рейтинг на уровне A(RU), изменив прогноз с негативного на стабильный, что подтверждает реализуемость планов по выпуску ценных бумаг.
"Росгеология" осенью 2021 года разместила дебютный выпуск облигаций на 6 миллиардов рублей, спрос инвесторов превысил 8 миллиардов рублей, полученные доходы планировалось использовать на рефинансирование кредитных обязательств. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаСергей ГорьковМоскваРосгеологияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Совкомбанк
 
 
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