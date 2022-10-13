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Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков - РИА Новости, 13.10.2022
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Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков
Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков - РИА Новости, 13.10.2022
Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков
Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, ее снижение в 2022 году не планируется, показатель останется в прошлогоднем коридоре, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:05
2022-10-13T08:05
экономика
сергей горьков
москва
росгеология
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, ее снижение в 2022 году не планируется, показатель останется в прошлогоднем коридоре, заявил РИА Новости глава компании Сергей Горьков."Мы оцениваем (долговую нагрузку - ред.) как приемлемую, у нас долг/EBITDA на конец прошлого года, то есть на начало этого, было 2,2. Это достаточно низкий долг/EBITDA. Мы считаем ее достаточно приемлемой. Мало того, у нас портфель диверсифицирован по срокам, если раньше было, несколько лет назад, один год, то теперь он трехгодовой. Если вы знаете, мы облигации размещали, поэтому (долговой портфель - ред.) достаточно диверсифицированный. Поэтому в принципе считаю, что долговая нагрузка приемлемая, для такой компании сервисной", - сказал Горьков в кулуарах Российской энергетической недели."Нам снижать и не нужно, потому что хорошая, приемлемая долг/EBITDA, поэтому наша цель оставаться в том же коридоре, до трех, это вполне нормально. Потому что три даже для такого вида компаний - маленький долг/EBITDA. Поэтому до трех - это очень хорошо", - добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, сергей горьков, москва, росгеология
Экономика, Сергей Горьков, Москва, Росгеология
08:05 13.10.2022
 
Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков

Глава "Росгеологии" Горьков: долговая нагрузка приемлемая, снижать ее не планируется

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления компании "Росгеология" Сергей Горьков
Генеральный директор, председатель правления компании Росгеология Сергей Горьков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Генеральный директор, председатель правления компании "Росгеология" Сергей Горьков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, ее снижение в 2022 году не планируется, показатель останется в прошлогоднем коридоре, заявил РИА Новости глава компании Сергей Горьков.
"Мы оцениваем (долговую нагрузку - ред.) как приемлемую, у нас долг/EBITDA на конец прошлого года, то есть на начало этого, было 2,2. Это достаточно низкий долг/EBITDA. Мы считаем ее достаточно приемлемой. Мало того, у нас портфель диверсифицирован по срокам, если раньше было, несколько лет назад, один год, то теперь он трехгодовой. Если вы знаете, мы облигации размещали, поэтому (долговой портфель - ред.) достаточно диверсифицированный. Поэтому в принципе считаю, что долговая нагрузка приемлемая, для такой компании сервисной", - сказал Горьков в кулуарах Российской энергетической недели.
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"Нам снижать и не нужно, потому что хорошая, приемлемая долг/EBITDA, поэтому наша цель оставаться в том же коридоре, до трех, это вполне нормально. Потому что три даже для такого вида компаний - маленький долг/EBITDA. Поэтому до трех - это очень хорошо", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаСергей ГорьковМоскваРосгеология
 
 
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