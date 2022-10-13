https://ria.ru/20221013/rosgeologiya-1823576859.html

Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков

Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков - РИА Новости, 13.10.2022

Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, заявил Горьков

Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, ее снижение в 2022 году не планируется, показатель останется в прошлогоднем коридоре, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:05

2022-10-13T08:05

2022-10-13T08:05

экономика

сергей горьков

москва

росгеология

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Долговая нагрузка "Росгеологии" приемлемая, ее снижение в 2022 году не планируется, показатель останется в прошлогоднем коридоре, заявил РИА Новости глава компании Сергей Горьков."Мы оцениваем (долговую нагрузку - ред.) как приемлемую, у нас долг/EBITDA на конец прошлого года, то есть на начало этого, было 2,2. Это достаточно низкий долг/EBITDA. Мы считаем ее достаточно приемлемой. Мало того, у нас портфель диверсифицирован по срокам, если раньше было, несколько лет назад, один год, то теперь он трехгодовой. Если вы знаете, мы облигации размещали, поэтому (долговой портфель - ред.) достаточно диверсифицированный. Поэтому в принципе считаю, что долговая нагрузка приемлемая, для такой компании сервисной", - сказал Горьков в кулуарах Российской энергетической недели."Нам снижать и не нужно, потому что хорошая, приемлемая долг/EBITDA, поэтому наша цель оставаться в том же коридоре, до трех, это вполне нормально. Потому что три даже для такого вида компаний - маленький долг/EBITDA. Поэтому до трех - это очень хорошо", - добавил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220914/metally-1816642463.html

https://ria.ru/20220411/sanktsii-1782852505.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей горьков, москва, росгеология