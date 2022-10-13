https://ria.ru/20221013/raboty-1823843179.html

В Челябинской области сезонные работы завершат до 1 декабря

В Челябинской области сезонные работы завершат до 1 декабря - РИА Новости, 13.10.2022

В Челябинской области сезонные работы завершат до 1 декабря

Челябинская область до 1 декабря 2022 года завершит все сезонные работы, в том числе запланированные строительство и ремонт дорог, а также благоустройство,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:27

2022-10-13T19:27

2022-10-13T19:27

челябинская область

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алексей текслер

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дороги

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 окт – РИА Новости. Челябинская область до 1 декабря 2022 года завершит все сезонные работы, в том числе запланированные строительство и ремонт дорог, а также благоустройство, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Текслер провел областное совещание, где озвучил первоочередные задачи и дал поручения членам южноуральского правительства и главам муниципалитетов области."Нацпроекты. До декабря основная масса контрактов должна быть исполнена. Также нужно завершить все сезонные плановые работы. Дороги, объекты капитального строительства, благоустройство закончить до 1 декабря. До конца года заключить контракты на 2023 год", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.По словам главы региона, все, что было обещано людям - социальные обязательства, планы и проекты остаются в силе. "Это касается в первую очередь сфер здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства. С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимание вопросам разумной оптимизации, экономии бюджетных средств, в том числе при планировании и проведении праздничных мероприятий…", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Пресс-служба отмечает, что на 2023 год сохраняется в полном объеме финансирование на благоустройство, а также областное финансирование на реализацию инициативных проектов в объеме 1,5 млрд рублей. Главам муниципальных образований региона, городов и районов поручено до 15 ноября текущего года обеспечить прием заявок, а до 30 декабря – завершить конкурсный отбор проектов, уточняется в сообщении. В январе 2023 года уже нужно выйти на заключение контрактов - Текслер нацелил глав завершать объекты благоустройства до июля, чтобы жители смогли увидеть и оценить изменения, поясняется в сообщении.По данным пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, Челябинская область с 2017 года реализует нацпроект "Безопасные качественные дороги" и за пять лет только по этой программе в регионе отремонтировано более 1000 километров дорог. "В рамках реализации нацпроекта в 2022 году на территории Челябинской области проводятся работы на 66 объектах регионального или межмуниципального и местного значения. Общая протяженность объектов ремонта составляет более 255 километров. Из них 30 объектов — на региональных автодорогах, 27 — в Челябинске, 9 — в Магнитогорске. Финансирование программы предусмотрено в размере 4,7 миллиарда рублей, средства получены из федерального и регионального бюджетов", - цитирует пресс-служба слова министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева.По данным пресс-службы администрации Челябинска, так, в Челябинске почти на год раньше срока завершены основные работы на объекте нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - мосту через реку Миасс вблизи поселка Першино. "Объект находился в предаварийном состоянии, был выполнен проект и заключен контракт на его ремонт. Работы ведутся со значительным опережением графика, практически 85% от общего объема двухгодичного контракта выполнено. Планируем, что через неделю запустим движение по второй части моста", - цитирует пресс-служба слова главы города Натальи Котовой.Мост, поясняется в сообщении, стал шире на 1,5 метра, с обеих сторон от шестиполосной проезжей части обустраивают удобные тротуары с ограждением, на всем протяжении установлены современные опоры освещения, а на проезжую часть будет уложено покрытие повышенной износостойкости. Замглавы Челябинска Андрей Ксензов пояснил, что ограничения движения будут сняты после укладки асфальтного покрытия ЩМА16. "На следующий год будут завершены работы под мостовой частью, благоустройство, озеленение. То есть те, которые уже не будут мешать автомобилистам. Подрядчик зарекомендовал себя отлично, никаких нареканий к его работе ни у нас, ни у стройконтроля не было", - цитирует пресс-служба слова Ксензова.

https://ria.ru/20221006/dogazifikatsiya-1822024408.html

https://ria.ru/20220912/ipoteka-1816316601.html

https://ria.ru/20220908/m5-1815515525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, алексей текслер, челябинская область, челябинск, дороги, россия