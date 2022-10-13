https://ria.ru/20221013/pvo-1823634913.html
Документ о создании общеевропейской системы ПВО подписали 15 стран
Документ о создании общеевропейской системы ПВО подписали 15 стран - РИА Новости, 13.10.2022
Документ о создании общеевропейской системы ПВО подписали 15 стран
По инициативе Германии пятнадцать европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:39
2022-10-13T11:39
2022-10-13T11:42
в мире
людивин дедондер
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европа
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. По инициативе Германии пятнадцать европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны, сообщила в четверг министр обороны Бельгии Людивин Дедондер."По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны", - написала бельгийский министр в Twitter.По словам министра, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.По данным СМИ, к инициативе, помимо Бельгии и Германии, также присоединились 13 европейских государств: Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, людивин дедондер, германия, бельгия, нато, пво, европа
В мире, Людивин Дедондер, Германия, Бельгия, НАТО, ПВО, Европа
11:39 13.10.2022 (обновлено: 11:42 13.10.2022)
Документ о создании общеевропейской системы ПВО подписали 15 стран
В штаб-квартире НАТО 15 стран подписали документ о создании общеевропейской системы ПВО
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости.
По инициативе Германии пятнадцать европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны, сообщила
в четверг министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
"По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны", - написала бельгийский министр в Twitter.
По словам министра, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.
По данным СМИ, к инициативе, помимо Бельгии и Германии, также присоединились 13 европейских государств: Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.