https://ria.ru/20221013/pvo-1823634913.html

Документ о создании общеевропейской системы ПВО подписали 15 стран

Документ о создании общеевропейской системы ПВО подписали 15 стран - РИА Новости, 13.10.2022

Документ о создании общеевропейской системы ПВО подписали 15 стран

По инициативе Германии пятнадцать европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:39

2022-10-13T11:39

2022-10-13T11:42

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. По инициативе Германии пятнадцать европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы противовоздушной обороны, сообщила в четверг министр обороны Бельгии Людивин Дедондер."По инициативе Германии 15 стран подписали протокол о намерении по европейской инициативе Sky Shield: глобальной общеевропейской системе противовоздушной обороны", - написала бельгийский министр в Twitter.По словам министра, подписание протокола свидетельствует о стремлении усилить европейскую составляющую в НАТО.По данным СМИ, к инициативе, помимо Бельгии и Германии, также присоединились 13 европейских государств: Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.

https://ria.ru/20221013/pvo-1823596970.html

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бельгия

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Владимир Лаврентьев

в мире, людивин дедондер, германия, бельгия, нато, пво, европа