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Путин обсудил тему зерна и удобрений с лидерами Катара и Палестины - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин обсудил тему зерна и удобрений с лидерами Катара и Палестины
Путин обсудил тему зерна и удобрений с лидерами Катара и Палестины - РИА Новости, 13.10.2022
Путин обсудил тему зерна и удобрений с лидерами Катара и Палестины
Президент РФ Владимир Путин обсуждал тему зерновой сделки с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:08
2022-10-13T17:38
катар
палестина
экономика
владимир путин
махмуд аббас
юрий ушаков
россия
в мире
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсуждал тему зерновой сделки с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Тему зерновой сделки Путин также обсудил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
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катар, палестина, экономика, владимир путин, махмуд аббас, юрий ушаков, россия, в мире, оон, украина
Катар, Палестина, Экономика, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Юрий Ушаков, Россия, В мире, ООН, Украина
17:08 13.10.2022 (обновлено: 17:38 13.10.2022)
 
Путин обсудил тему зерна и удобрений с лидерами Катара и Палестины

Путин обсудил зерновую сделку с эмиром Катара Аль Тани и президентом Палестины Аббасом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсуждал тему зерновой сделки с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Эта тема затрагивалась, кстати, и на других переговорах. По зерну и удобрениям мы разговаривали и с другими тоже. В частности, и с катарцами, и с палестинцами об этом говорили", - сказал Ушаков.
Тему зерновой сделки Путин также обсудил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
11:02
Стопроцентной уверенности в продлении продуктовой сделки нет, заявили в ООН
 
КатарПалестинаЭкономикаВладимир ПутинМахмуд АббасЮрий УшаковРоссияВ миреООНУкраина
 
 
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