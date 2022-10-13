https://ria.ru/20221013/putin-1823792856.html

Путин обсудил тему зерна и удобрений с лидерами Катара и Палестины

Путин обсудил тему зерна и удобрений с лидерами Катара и Палестины - РИА Новости, 13.10.2022

Путин обсудил тему зерна и удобрений с лидерами Катара и Палестины

Президент РФ Владимир Путин обсуждал тему зерновой сделки с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:08

2022-10-13T17:08

2022-10-13T17:38

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсуждал тему зерновой сделки с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Тему зерновой сделки Путин также обсудил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823620656.html

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Владимир Лаврентьев

катар, палестина, экономика, владимир путин, махмуд аббас, юрий ушаков, россия, в мире, оон, украина