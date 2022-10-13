https://ria.ru/20221013/putin-1823659435.html

Путин призвал к более активному развитию экономических связей с Палестиной

Путин призвал к более активному развитию экономических связей с Палестиной - РИА Новости, 13.10.2022

Путин призвал к более активному развитию экономических связей с Палестиной

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что нужно многое сделать для того, чтобы экономические связи стран... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:28

2022-10-13T12:28

2022-10-13T13:00

палестина

россия

владимир путин

махмуд аббас

астана

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что нужно многое сделать для того, чтобы экономические связи стран развивались более активно, тем более что потенциал для этого есть."Что касается двусторонних отношений - мы много раз говорили об этом - нужно еще многое сделать для того, чтобы экономические связи развивались более активно", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи, которая началась в Астане на полях международных саммитов.Он добавил, что для этого есть необходимые предпосылки. По словам российского лидера, гуманитарные связи стран развиваются, в России обучаются студенты из Палестины по разным направлениям.

https://ria.ru/20221013/putin-1823659530.html

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палестина, россия, владимир путин, махмуд аббас, астана