https://ria.ru/20221013/putin-1823580827.html

Россия выступает за развитие и процветание Азии, заявил Путин

Россия выступает за развитие и процветание Азии, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Россия выступает за развитие и процветание Азии, заявил Путин

Россия выступает за развитие и процветание Азии, создание пространства для экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:35

2022-10-13T08:35

2022-10-13T09:42

россия

азия

экономика

владимир путин

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия выступает за развитие и процветание Азии, создание пространства для экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин."Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20221013/putin-1823580467.html

россия

азия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азия, экономика, владимир путин