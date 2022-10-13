https://ria.ru/20221013/putin-1823580827.html
Россия выступает за развитие и процветание Азии, заявил Путин
Россия выступает за развитие и процветание Азии, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия выступает за развитие и процветание Азии, заявил Путин
Россия выступает за развитие и процветание Азии, создание пространства для экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:35
2022-10-13T08:35
2022-10-13T09:42
россия
азия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия выступает за развитие и процветание Азии, создание пространства для экономического и инвестиционного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин."Мы выступаем за развитие и процветание Азии и создание в этих целях широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества, за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20221013/putin-1823580467.html
россия
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азия, экономика, владимир путин
Россия, Азия, Экономика, Владимир Путин
08:35 13.10.2022 (обновлено: 09:42 13.10.2022)
Россия выступает за развитие и процветание Азии, заявил Путин
Путин: Россия выступает за создание пространства для экономического сотрудничества