https://ria.ru/20221013/promyshlennost-1823832160.html

Шапша обсудил с калужскими промышленниками актуальные вопросы

Шапша обсудил с калужскими промышленниками актуальные вопросы - РИА Новости, 13.10.2022

Шапша обсудил с калужскими промышленниками актуальные вопросы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с промышленниками региона актуальные вопросы работы в современных условиях, подчеркнув, что перед регионом... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:48

2022-10-13T18:48

2022-10-13T18:49

калужская область

экономика

владислав шапша

калужская область

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с промышленниками региона актуальные вопросы работы в современных условиях, подчеркнув, что перед регионом стоит задача минимизировать возможные потери от санкций и добиться роста экономики, сообщает областное правительство.Сообщается, что в четверг Владислав Шапша принял участие в заседании Совета регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области"."Обращаясь к участникам встречи, Владислав Шапша подчеркнул, что нынешнее время требует сплоченной и скоординированной работы. По его словам, в условиях обострения международной обстановки, санкционного давления и изменения сложившихся экономических связей даже те регионы, которые в последние годы развивались интенсивно, подвержены серьёзным рискам", - говорится в сообщении.Губернатор напомнил, что Калужская область достигла наибольшей в стране доли высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте, вошла в первую десятку регионов по эффективности реализации промышленной политики. При этом и в Калужской области в отдельных отраслях фиксируется снижение объёмов промышленного производства, отметил Владислав Шапша. Вместе с тем губернатор заверил, что все намеченные социальные программы в регионе будут выполнены, информирует областное правительство."Президент страны (президент РФ Владимир Путин - ред.) поставил задачу минимизировать возможные потери от санкционных ограничений и добиться в среднесрочной перспективе роста региональных экономик. Будем эту задачу выполнять", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков на встрече отметил, что, несмотря на вызовы времени, многие иностранные компании готовы инвестировать в Калужскую область. Он поблагодарил правительство области и лично главу региона за внимание к проблемам бизнеса.Губернатор выразил готовность и далее вести конструктивный диалог. Он отметил важную роль РСПП в выстраивании эффективного взаимодействия власти и бизнес-сообщества в решении государственных задач.

https://ria.ru/20220909/eksport-1815748940.html

https://ria.ru/20221006/tovarooborot-1822093818.html

https://ria.ru/20220209/shapsha-1771827825.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, владислав шапша, калужская область, россия, российский союз промышленников и предпринимателей