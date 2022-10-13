https://ria.ru/20221013/promyshlennost-1823832160.html
Шапша обсудил с калужскими промышленниками актуальные вопросы
Шапша обсудил с калужскими промышленниками актуальные вопросы - РИА Новости, 13.10.2022
Шапша обсудил с калужскими промышленниками актуальные вопросы
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с промышленниками региона актуальные вопросы работы в современных условиях, подчеркнув, что перед регионом... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:48
2022-10-13T18:48
2022-10-13T18:49
калужская область
экономика
владислав шапша
калужская область
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с промышленниками региона актуальные вопросы работы в современных условиях, подчеркнув, что перед регионом стоит задача минимизировать возможные потери от санкций и добиться роста экономики, сообщает областное правительство.Сообщается, что в четверг Владислав Шапша принял участие в заседании Совета регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области"."Обращаясь к участникам встречи, Владислав Шапша подчеркнул, что нынешнее время требует сплоченной и скоординированной работы. По его словам, в условиях обострения международной обстановки, санкционного давления и изменения сложившихся экономических связей даже те регионы, которые в последние годы развивались интенсивно, подвержены серьёзным рискам", - говорится в сообщении.Губернатор напомнил, что Калужская область достигла наибольшей в стране доли высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте, вошла в первую десятку регионов по эффективности реализации промышленной политики. При этом и в Калужской области в отдельных отраслях фиксируется снижение объёмов промышленного производства, отметил Владислав Шапша. Вместе с тем губернатор заверил, что все намеченные социальные программы в регионе будут выполнены, информирует областное правительство."Президент страны (президент РФ Владимир Путин - ред.) поставил задачу минимизировать возможные потери от санкционных ограничений и добиться в среднесрочной перспективе роста региональных экономик. Будем эту задачу выполнять", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков на встрече отметил, что, несмотря на вызовы времени, многие иностранные компании готовы инвестировать в Калужскую область. Он поблагодарил правительство области и лично главу региона за внимание к проблемам бизнеса.Губернатор выразил готовность и далее вести конструктивный диалог. Он отметил важную роль РСПП в выстраивании эффективного взаимодействия власти и бизнес-сообщества в решении государственных задач.
https://ria.ru/20220909/eksport-1815748940.html
https://ria.ru/20221006/tovarooborot-1822093818.html
https://ria.ru/20220209/shapsha-1771827825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав шапша, калужская область, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Калужская область, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
18:48 13.10.2022 (обновлено: 18:49 13.10.2022)
Шапша обсудил с калужскими промышленниками актуальные вопросы
Калужский губернатор Шапша обсудил актуальные вопросы работы промышленности региона
КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с промышленниками региона актуальные вопросы работы в современных условиях, подчеркнув, что перед регионом стоит задача минимизировать возможные потери от санкций и добиться роста экономики, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в четверг Владислав Шапша принял участие в заседании Совета регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Калужской области".
"Обращаясь к участникам встречи, Владислав Шапша подчеркнул, что нынешнее время требует сплоченной и скоординированной работы. По его словам, в условиях обострения международной обстановки, санкционного давления и изменения сложившихся экономических связей даже те регионы, которые в последние годы развивались интенсивно, подвержены серьёзным рискам", - говорится в сообщении.
Губернатор напомнил, что Калужская область достигла наибольшей в стране доли высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте, вошла в первую десятку регионов по эффективности реализации промышленной политики. При этом и в Калужской области в отдельных отраслях фиксируется снижение объёмов промышленного производства, отметил Владислав Шапша. Вместе с тем губернатор заверил, что все намеченные социальные программы в регионе будут выполнены, информирует областное правительство.
"Президент страны (президент РФ Владимир Путин
- ред.) поставил задачу минимизировать возможные потери от санкционных ограничений и добиться в среднесрочной перспективе роста региональных экономик. Будем эту задачу выполнять", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП
) Сергей Мытенков на встрече отметил, что, несмотря на вызовы времени, многие иностранные компании готовы инвестировать в Калужскую область. Он поблагодарил правительство области и лично главу региона за внимание к проблемам бизнеса.
Губернатор выразил готовность и далее вести конструктивный диалог. Он отметил важную роль РСПП в выстраивании эффективного взаимодействия власти и бизнес-сообщества в решении государственных задач.