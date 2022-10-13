https://ria.ru/20221013/prodovolstvie-1823749986.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с продовольствием для беднейших стран

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с продовольствием для беднейших стран - РИА Новости, 13.10.2022

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с продовольствием для беднейших стран

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Астане обсудили возможность создания списка беднейших стран, в которые должно... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:22

2022-10-13T15:22

2022-10-13T15:56

владимир путин

цены на нефть

россия

турция

астана

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Астане обсудили возможность создания списка беднейших стран, в которые должно поступать продовольствие по "зерновой сделке", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Еще раз акцентировали, что большая часть зерна, подавляющая часть зерна идет именно в Европу, то есть богатым странам. И совсем меньшая часть зерна идет бедным странам. Даже говорилось на этой встрече, что, может быть, имеет смысл России и Турции повзаимодействовать в плане определения списка беднейших стран, куда должно это зерно поступать", - сказал Песков.

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россия

турция

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владимир путин, цены на нефть, россия, турция, астана