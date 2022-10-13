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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с продовольствием для беднейших стран - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с продовольствием для беднейших стран
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с продовольствием для беднейших стран - РИА Новости, 13.10.2022
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с продовольствием для беднейших стран
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Астане обсудили возможность создания списка беднейших стран, в которые должно... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:22
2022-10-13T15:56
владимир путин
цены на нефть
россия
турция
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Астане обсудили возможность создания списка беднейших стран, в которые должно поступать продовольствие по "зерновой сделке", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Еще раз акцентировали, что большая часть зерна, подавляющая часть зерна идет именно в Европу, то есть богатым странам. И совсем меньшая часть зерна идет бедным странам. Даже говорилось на этой встрече, что, может быть, имеет смысл России и Турции повзаимодействовать в плане определения списка беднейших стран, куда должно это зерно поступать", - сказал Песков.
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владимир путин, цены на нефть, россия, турция, астана
Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Турция, Астана
15:22 13.10.2022 (обновлено: 15:56 13.10.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с продовольствием для беднейших стран

Путин и Эрдоган обсудили создание списка беднейших стран для поставок зерна

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Астане обсудили возможность создания списка беднейших стран, в которые должно поступать продовольствие по "зерновой сделке", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Еще раз акцентировали, что большая часть зерна, подавляющая часть зерна идет именно в Европу, то есть богатым странам. И совсем меньшая часть зерна идет бедным странам. Даже говорилось на этой встрече, что, может быть, имеет смысл России и Турции повзаимодействовать в плане определения списка беднейших стран, куда должно это зерно поступать", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:40
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Владимир ПутинЦены на нефтьРоссияТурцияАстана
 
 
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