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Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой
Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой - РИА Новости, 13.10.2022
Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой
Москва направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу со списком претензий по продуктовой сделке, заявил в беседе с Reuters постпред России при организации в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:27
2022-10-13T19:02
владимир путин
геннадий гатилов
антониу гутерреш
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу со списком претензий по продуктовой сделке, заявил в беседе с Reuters постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.Дипломат не исключил, что Россия может отказаться от поддержки возобновления сделки."Есть такая возможность... Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами", — пояснил постпред, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, Гатилов подчеркнул, что после теракта на Крымском мосту Москве будет сложнее достигать политического решения по ситуации на Украине. Дипломат также отрицательно ответил на вопрос о возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Постпред указал на нынешний уровень военной поддержки Украины со стороны Штатов, добавив, что военные поставки делают Вашингтон стороной конфликта на территории бывшей советской республики.В Стамбуле 22 июля подписали два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Соглашения представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.Президент Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Москва продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что продовольствие поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
https://ria.ru/20221010/zerno-1822973038.html
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владимир путин, геннадий гатилов, антониу гутерреш, россия, украина, сша, оон
Владимир Путин, Геннадий Гатилов, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, США, ООН
18:27 13.10.2022 (обновлено: 19:02 13.10.2022)
 
Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой

Рейтер: Россия направила в ООН письмо со списком претензий в связи с продуктовой сделкой

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкФлаги Турции, России, ООН и Украины перед церемонией подписания продуктовой сделки
Флаги Турции, России, ООН и Украины перед церемонией подписания продуктовой сделки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Флаги Турции, России, ООН и Украины перед церемонией подписания продуктовой сделки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва направила письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу со списком претензий по продуктовой сделке, заявил в беседе с Reuters постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.

"Если мы увидим, что с российской стороны сделки ничего не происходит — экспорт российского зерна и удобрений, — то, извините, нам придется посмотреть на это по-другому", — заявил Гатилов.

Дипломат не исключил, что Россия может отказаться от поддержки возобновления сделки.
"Есть такая возможность... Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, она должна быть справедливой и справедливо выполняться всеми сторонами", — пояснил постпред, отвечая на соответствующий вопрос.
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Дипломат: беднейшие страны получили не более 25 процентов зерна с Украины
Кроме того, Гатилов подчеркнул, что после теракта на Крымском мосту Москве будет сложнее достигать политического решения по ситуации на Украине.
Дипломат также отрицательно ответил на вопрос о возможности встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Постпред указал на нынешний уровень военной поддержки Украины со стороны Штатов, добавив, что военные поставки делают Вашингтон стороной конфликта на территории бывшей советской республики.
В Стамбуле 22 июля подписали два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Соглашения представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.
Президент Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Москва продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что продовольствие поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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Владимир ПутинГеннадий ГатиловАнтониу ГутеррешРоссияУкраинаСШАООН
 
 
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