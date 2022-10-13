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В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 13.10.2022
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В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ
В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 13.10.2022
В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко, комментируя антироссийскую резолюцию ПАСЕ, предложил создать... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:53
2022-10-13T20:53
в мире
евгений ревенко
степан бандера
парламентская ассамблея совета европы
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко, комментируя антироссийскую резолюцию ПАСЕ, предложил создать черную книгу современных преступлений украинских националистов.Ранее ПАСЕ единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму"."Я считаю, что в принципе настала пора системно подойти к вопросу: сформировать специальную группу и подготовить черную книгу преступлений украинских неонацистов, с тем чтобы в дальнейшем ее опубликовать и распространить. Мир должен знать о зверствах киевского режима. Рядить фашистов в овечью шкуру - это просто смешно", - сказал РИА Новости Ревенко.Он подчеркнул, что нынешние решения ПАСЕ - это яркое свидетельство того, что европарламентарии "окончательно утратили связь с реальностью".Он также уточнил, что дня него совершено очевидно, что те, кто "провозгласил себя духовными наследниками пособников фашистов" - Романа Шухевича и Степана Бандеры - должны предстать перед международным трибуналом.
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в мире, евгений ревенко, степан бандера, парламентская ассамблея совета европы, единая россия, госдума рф
В мире, Евгений Ревенко, Степан Бандера, Парламентская ассамблея Совета Европы, Единая Россия, Госдума РФ
20:53 13.10.2022
 
В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Ревенко о резолюции ПАСЕ: европарламентарии окончательно утратили связь с реальностью

CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
CC BY 2.0 / Council of Europe /
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко, комментируя антироссийскую резолюцию ПАСЕ, предложил создать черную книгу современных преступлений украинских националистов.
Ранее ПАСЕ единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму".
"Я считаю, что в принципе настала пора системно подойти к вопросу: сформировать специальную группу и подготовить черную книгу преступлений украинских неонацистов, с тем чтобы в дальнейшем ее опубликовать и распространить. Мир должен знать о зверствах киевского режима. Рядить фашистов в овечью шкуру - это просто смешно", - сказал РИА Новости Ревенко.
Он подчеркнул, что нынешние решения ПАСЕ - это яркое свидетельство того, что европарламентарии "окончательно утратили связь с реальностью".
Он также уточнил, что дня него совершено очевидно, что те, кто "провозгласил себя духовными наследниками пособников фашистов" - Романа Шухевича и Степана Бандеры - должны предстать перед международным трибуналом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 14:54
Захарова заявила, что киевские власти открыто признались в терроризме
 
В миреЕвгений РевенкоСтепан БандераПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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