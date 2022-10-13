https://ria.ru/20221013/prestupleniya-1823857342.html
В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ
В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 13.10.2022
В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко, комментируя антироссийскую резолюцию ПАСЕ, предложил создать... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:53
2022-10-13T20:53
2022-10-13T20:53
в мире
евгений ревенко
степан бандера
парламентская ассамблея совета европы
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко, комментируя антироссийскую резолюцию ПАСЕ, предложил создать черную книгу современных преступлений украинских националистов.Ранее ПАСЕ единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму"."Я считаю, что в принципе настала пора системно подойти к вопросу: сформировать специальную группу и подготовить черную книгу преступлений украинских неонацистов, с тем чтобы в дальнейшем ее опубликовать и распространить. Мир должен знать о зверствах киевского режима. Рядить фашистов в овечью шкуру - это просто смешно", - сказал РИА Новости Ревенко.Он подчеркнул, что нынешние решения ПАСЕ - это яркое свидетельство того, что европарламентарии "окончательно утратили связь с реальностью".Он также уточнил, что дня него совершено очевидно, что те, кто "провозгласил себя духовными наследниками пособников фашистов" - Романа Шухевича и Степана Бандеры - должны предстать перед международным трибуналом.
https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгений ревенко, степан бандера, парламентская ассамблея совета европы, единая россия, госдума рф
В мире, Евгений Ревенко, Степан Бандера, Парламентская ассамблея Совета Европы, Единая Россия, Госдума РФ
В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ
Ревенко о резолюции ПАСЕ: европарламентарии окончательно утратили связь с реальностью