https://ria.ru/20221013/prestupleniya-1823857342.html

В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ

В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ - РИА Новости, 13.10.2022

В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ

Замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко, комментируя антироссийскую резолюцию ПАСЕ, предложил создать... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:53

2022-10-13T20:53

2022-10-13T20:53

в мире

евгений ревенко

степан бандера

парламентская ассамблея совета европы

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Замглавы фракции ЕР в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко, комментируя антироссийскую резолюцию ПАСЕ, предложил создать черную книгу современных преступлений украинских националистов.Ранее ПАСЕ единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму"."Я считаю, что в принципе настала пора системно подойти к вопросу: сформировать специальную группу и подготовить черную книгу преступлений украинских неонацистов, с тем чтобы в дальнейшем ее опубликовать и распространить. Мир должен знать о зверствах киевского режима. Рядить фашистов в овечью шкуру - это просто смешно", - сказал РИА Новости Ревенко.Он подчеркнул, что нынешние решения ПАСЕ - это яркое свидетельство того, что европарламентарии "окончательно утратили связь с реальностью".Он также уточнил, что дня него совершено очевидно, что те, кто "провозгласил себя духовными наследниками пособников фашистов" - Романа Шухевича и Степана Бандеры - должны предстать перед международным трибуналом.

https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евгений ревенко, степан бандера, парламентская ассамблея совета европы, единая россия, госдума рф