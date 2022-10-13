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Россия призвала ОБСЕ отреагировать на преследования пророссийских украинцев - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/presledovanie-1823827799.html
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на преследования пророссийских украинцев
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на преследования пророссийских украинцев - РИА Новости, 13.10.2022
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на преследования пророссийских украинцев
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич призвал руководство организации и ее профильные институты отреагировать на преследования... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:36
2022-10-13T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
валерий фадеев
максим буякевич
украина
россия
киев
обсе
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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич призвал руководство организации и ее профильные институты отреагировать на преследования пророссийского населения на Украине."Налицо элементы организованного истребления местного населения из числа тех, кого подозревают в нелояльности киевскому режиму. Прямой вопрос: где реакция руководства ОБСЕ и её профильных институтов? Восприняли ли там публичные и письменные обращения на этот счет Валерия Фадеева, главы Совета по правам человека при президенте России, которое он направил в ОБСЕ?" - заявил зампостпреда в ходе специального заседания Постоянного совета организации.По словам Буякевича, на Украине в подконтрольных Киеву регионах фиксируются "террористические акты, спланированные, совершенные и готовившиеся к совершению украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения". Эти преступления до сих пор "не встретили ни единого слова осуждения в руководстве ОБСЕ", констатировал зампостпреда."Хотелось бы прежде всего уточнить, отождествляют ли они (представители руководства ОБСЕ – ред.) украинский народ с неонацистским киевским режимом... Если нет, то где хоть слово осуждения жестокостей неонацистов?" - отметил Буякевич, добавив, что в последовавшем 10 октября заявлении руководства ОБСЕ "по сути, выражена публичная поддержка преступным деяниям киевского режима".Владимир Зеленский ранее подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
https://ria.ru/20221011/obse-1823189522.html
https://ria.ru/20221013/podrostok-1823805651.html
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в мире, валерий фадеев, максим буякевич, украина, россия, киев, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Фадеев, Максим Буякевич, Украина, Россия, Киев, ОБСЕ
18:36 13.10.2022
 
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на преследования пророссийских украинцев

Россия призвала ОБСЕ отреагировать на преследования пророссийских жителей Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич призвал руководство организации и ее профильные институты отреагировать на преследования пророссийского населения на Украине.
"Налицо элементы организованного истребления местного населения из числа тех, кого подозревают в нелояльности киевскому режиму. Прямой вопрос: где реакция руководства ОБСЕ и её профильных институтов? Восприняли ли там публичные и письменные обращения на этот счет Валерия Фадеева, главы Совета по правам человека при президенте России, которое он направил в ОБСЕ?" - заявил зампостпреда в ходе специального заседания Постоянного совета организации.
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По словам Буякевича, на Украине в подконтрольных Киеву регионах фиксируются "террористические акты, спланированные, совершенные и готовившиеся к совершению украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения". Эти преступления до сих пор "не встретили ни единого слова осуждения в руководстве ОБСЕ", констатировал зампостпреда.
"Хотелось бы прежде всего уточнить, отождествляют ли они (представители руководства ОБСЕ – ред.) украинский народ с неонацистским киевским режимом... Если нет, то где хоть слово осуждения жестокостей неонацистов?" - отметил Буякевич, добавив, что в последовавшем 10 октября заявлении руководства ОБСЕ "по сути, выражена публичная поддержка преступным деяниям киевского режима".
Владимир Зеленский ранее подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ФадеевМаксим БуякевичУкраинаРоссияКиевОБСЕ
 
 
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