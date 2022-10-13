Россия призвала ОБСЕ отреагировать на преследования пророссийских украинцев
Россия призвала ОБСЕ отреагировать на преследования пророссийских жителей Украины
Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич призвал руководство организации и ее профильные институты отреагировать на преследования пророссийского населения на Украине.
"Налицо элементы организованного истребления местного населения из числа тех, кого подозревают в нелояльности киевскому режиму. Прямой вопрос: где реакция руководства ОБСЕ и её профильных институтов? Восприняли ли там публичные и письменные обращения на этот счет Валерия Фадеева, главы Совета по правам человека при президенте России, которое он направил в ОБСЕ?" - заявил зампостпреда в ходе специального заседания Постоянного совета организации.
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По словам Буякевича, на Украине в подконтрольных Киеву регионах фиксируются "террористические акты, спланированные, совершенные и готовившиеся к совершению украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения". Эти преступления до сих пор "не встретили ни единого слова осуждения в руководстве ОБСЕ", констатировал зампостпреда.
"Хотелось бы прежде всего уточнить, отождествляют ли они (представители руководства ОБСЕ – ред.) украинский народ с неонацистским киевским режимом... Если нет, то где хоть слово осуждения жестокостей неонацистов?" - отметил Буякевич, добавив, что в последовавшем 10 октября заявлении руководства ОБСЕ "по сути, выражена публичная поддержка преступным деяниям киевского режима".
Владимир Зеленский ранее подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".