https://ria.ru/20221013/potok-1823727751.html

Новак: решений о допуске России к обследованию "Северных потоков" пока нет

Новак: решений о допуске России к обследованию "Северных потоков" пока нет - РИА Новости, 13.10.2022

Новак: решений о допуске России к обследованию "Северных потоков" пока нет

Решений допустить Россию к расследованию по "Северным потокам" на сегодняшний день до сих пор нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:28

2022-10-13T14:28

2022-10-13T15:11

россия

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александр новак

европа

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nord stream

северный поток

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Решений допустить Россию к расследованию по "Северным потокам" на сегодняшний день до сих пор нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели."Пока нет разрешений и, более того, нет ответа на запросы Nord Stream", - сказал Новак, отвечая на вопрос об ответе на требование РФ допустить ее специалистов к расследованию по "Северным потокам"."Поэтому на сегодняшний день считаем, что нет решения о допуске российских специалистов к расследованию соответствующих диверсий", - добавил он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Новак во вторник сообщил, что Россия направила ходатайства правительствам Германии, Дании и Швеции о допуске к участью в расследовании по "Северным потокам".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823745297.html

https://ria.ru/20221013/potok-1823654934.html

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