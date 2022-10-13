Рейтинг@Mail.ru
Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/potentsial-1823552866.html
Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии
Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии - РИА Новости, 13.10.2022
Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии
Южная Осетия серьезно обеспокоена продолжающимся процессом наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии, сообщает пресс-служба МИД Южной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T00:01
2022-10-13T00:01
в мире
грузия
южная осетия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577243461_46:694:2453:2048_1920x0_80_0_0_5b0f8281eed0f604dc35281bf03f0ae0.jpg
ЦХИНВАЛ, 12 окт - РИА Новости. Южная Осетия серьезно обеспокоена продолжающимся процессом наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии, сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.Заявление сделано в связи с начавшимися на военной базе Мухровани (недалеко от Тбилиси) совместными полевыми тактическими учениями "Кавказский орел – 2022" сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции. Отмечается, что 7 октября Грузия подписала соглашение с Турцией о поставке грузинской стороне бронетранспортёров натовского образца."В Южной Осетии вызывает серьезную обеспокоенность продолжающийся процесс наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии", - говорится в сообщении. В пресс-службе заявили, что в условиях отказа Тбилиси от обязательств по неприменению силы проведение в непосредственной близости от границ Южной Осетии военных учений является фактором, который может дестабилизировать ситуацию и повысить военно-политическое напряжение на Южном Кавказе."В условиях нынешней турбулентности в мире власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение регулярными военными учениями с участием иностранных войск подрывает все усилия по обеспечению региональной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20221004/gagloev-1821526910.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220702/bezopasnost-1799761783.html
грузия
южная осетия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577243461_628:839:2240:2048_1920x0_80_0_0_97e3d37185a66cde60bb3f3f55e1dc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, южная осетия, тбилиси
В мире, Грузия, Южная Осетия, Тбилиси
00:01 13.10.2022
 
Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии

МИД Южной Осетии: Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии

© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 12 окт - РИА Новости. Южная Осетия серьезно обеспокоена продолжающимся процессом наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии, сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.
Заявление сделано в связи с начавшимися на военной базе Мухровани (недалеко от Тбилиси) совместными полевыми тактическими учениями "Кавказский орел – 2022" сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции. Отмечается, что 7 октября Грузия подписала соглашение с Турцией о поставке грузинской стороне бронетранспортёров натовского образца.
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 18:35
Президент Южной Осетии рассказал, что Россия принесет новым территориям
"В Южной Осетии вызывает серьезную обеспокоенность продолжающийся процесс наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии", - говорится в сообщении. В пресс-службе заявили, что в условиях отказа Тбилиси от обязательств по неприменению силы проведение в непосредственной близости от границ Южной Осетии военных учений является фактором, который может дестабилизировать ситуацию и повысить военно-политическое напряжение на Южном Кавказе.
"В условиях нынешней турбулентности в мире власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение регулярными военными учениями с участием иностранных войск подрывает все усилия по обеспечению региональной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Приспущенный флаг у входа на территорию российского батальона Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 11:17В мире
В Южной Осетии сообщили о провокациях с беспилотниками на границе с Грузией
 
В миреГрузияЮжная ОсетияТбилиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала