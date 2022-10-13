https://ria.ru/20221013/potentsial-1823552866.html

Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии

Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии - РИА Новости, 13.10.2022

Цхинвал серьезно обеспокоен наращиванием военного потенциала Грузии

Южная Осетия серьезно обеспокоена продолжающимся процессом наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии, сообщает пресс-служба МИД Южной... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T00:01

2022-10-13T00:01

2022-10-13T00:01

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ЦХИНВАЛ, 12 окт - РИА Новости. Южная Осетия серьезно обеспокоена продолжающимся процессом наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии, сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.Заявление сделано в связи с начавшимися на военной базе Мухровани (недалеко от Тбилиси) совместными полевыми тактическими учениями "Кавказский орел – 2022" сил специальных операций Грузии, Азербайджана и Турции. Отмечается, что 7 октября Грузия подписала соглашение с Турцией о поставке грузинской стороне бронетранспортёров натовского образца."В Южной Осетии вызывает серьезную обеспокоенность продолжающийся процесс наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии", - говорится в сообщении. В пресс-службе заявили, что в условиях отказа Тбилиси от обязательств по неприменению силы проведение в непосредственной близости от границ Южной Осетии военных учений является фактором, который может дестабилизировать ситуацию и повысить военно-политическое напряжение на Южном Кавказе."В условиях нынешней турбулентности в мире власти Грузии должны отдавать себе отчет в том, что их увлечение регулярными военными учениями с участием иностранных войск подрывает все усилия по обеспечению региональной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20221004/gagloev-1821526910.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/bezopasnost-1799761783.html

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в мире, грузия, южная осетия, тбилиси