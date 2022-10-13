Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт
Политолог Михайлов: зимой мировой политический расклад изменится в пользу Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОрел на часовой башне Киевского вокзала в Москве
Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве. Архивное фото
БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Ухудшение экономического положения Европы, протесты граждан против политики национальных правительств, не защищающих их интересы, и возможные смены власти в европейских странах уже зимой приведут к изменению вектора мировой политики в пользу России, заявил РИА Новости политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
"Большинство европейских лидеров не способны отстоять национальные интересы своих государств и своих граждан. На мой взгляд, внутриполитическая турбулентность в ЕС в итоге приведет к власти национально-ориентированные партии и правительства. Кстати, это уже произошло в Италии. И это только начало", - заявил Михайлов.
Он напомнил, что впереди зима, а людям становится "нечем оплачивать счета за отопление". "Я предполагаю откровенные бунты населения по всей территории ЕС. Итог - восстановление диалога с Москвой и постепенный уход из-под протектората США, которые загнали Европу в болото, из которого очень сложно выкарабкаться. В ряде европейских стран уже наблюдаются массовые акции протеста в связи с усугублением экономического положения, а зимой Европа будет пытаться бороться с холодом, и именно в этот период начнется хаос, что приведет к изменению вектора мировой политики в пользу России", - считает эксперт.
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По его мнению, совершенно очевидно, что люди в европейских странах, входящих в блок НАТО, начинают прозревать и обоснованно подозревать свои правительства в нечестной игре.
"Введенные на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине антироссийские санкции бьют прежде всего по экономикам крупнейших стран Евросоюза. Огромные цены на газ, автомобильное топливо и, соответственно, галопирующая инфляция, которой не было долгие десятилетия, выводят граждан на уличные протесты против своих правительств. По сути, выясняется очевидный факт: в угоду США Европа окончательно теряет свою экономическую мощь и благополучие, и именно поэтому все чаще основными лозунгами протестов является выход из блока НАТО и восстановление диалога с Россией", - подчеркнул Михайлов.