https://ria.ru/20221013/politika-1823661637.html

Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт

Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт - РИА Новости, 13.10.2022

Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт

Ухудшение экономического положения Европы, протесты граждан против политики национальных правительств, не защищающих их интересы, и возможные смены власти в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:30

2022-10-13T12:30

2022-10-13T12:30

европа

евгений михайлов

москва

россия

нато

сша

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БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Ухудшение экономического положения Европы, протесты граждан против политики национальных правительств, не защищающих их интересы, и возможные смены власти в европейских странах уже зимой приведут к изменению вектора мировой политики в пользу России, заявил РИА Новости политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.Ранее тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги, вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них требовали дешевых энергоносителей, а также выступали против НАТО и поставок оружия Украине."Большинство европейских лидеров не способны отстоять национальные интересы своих государств и своих граждан. На мой взгляд, внутриполитическая турбулентность в ЕС в итоге приведет к власти национально-ориентированные партии и правительства. Кстати, это уже произошло в Италии. И это только начало", - заявил Михайлов.Он напомнил, что впереди зима, а людям становится "нечем оплачивать счета за отопление". "Я предполагаю откровенные бунты населения по всей территории ЕС. Итог - восстановление диалога с Москвой и постепенный уход из-под протектората США, которые загнали Европу в болото, из которого очень сложно выкарабкаться. В ряде европейских стран уже наблюдаются массовые акции протеста в связи с усугублением экономического положения, а зимой Европа будет пытаться бороться с холодом, и именно в этот период начнется хаос, что приведет к изменению вектора мировой политики в пользу России", - считает эксперт.По его мнению, совершенно очевидно, что люди в европейских странах, входящих в блок НАТО, начинают прозревать и обоснованно подозревать свои правительства в нечестной игре."Введенные на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине антироссийские санкции бьют прежде всего по экономикам крупнейших стран Евросоюза. Огромные цены на газ, автомобильное топливо и, соответственно, галопирующая инфляция, которой не было долгие десятилетия, выводят граждан на уличные протесты против своих правительств. По сути, выясняется очевидный факт: в угоду США Европа окончательно теряет свою экономическую мощь и благополучие, и именно поэтому все чаще основными лозунгами протестов является выход из блока НАТО и восстановление диалога с Россией", - подчеркнул Михайлов.

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html

европа

москва

россия

сша

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европа, евгений михайлов, москва, россия, нато, сша