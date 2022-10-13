Рейтинг@Mail.ru
Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/politika-1823661637.html
Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт
Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт
Ухудшение экономического положения Европы, протесты граждан против политики национальных правительств, не защищающих их интересы, и возможные смены власти в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:30
2022-10-13T12:30
европа
евгений михайлов
москва
россия
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817066792_0:177:3279:2021_1920x0_80_0_0_ae73f38eee070a308dc9bd488a159256.jpg
БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Ухудшение экономического положения Европы, протесты граждан против политики национальных правительств, не защищающих их интересы, и возможные смены власти в европейских странах уже зимой приведут к изменению вектора мировой политики в пользу России, заявил РИА Новости политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.Ранее тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги, вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них требовали дешевых энергоносителей, а также выступали против НАТО и поставок оружия Украине."Большинство европейских лидеров не способны отстоять национальные интересы своих государств и своих граждан. На мой взгляд, внутриполитическая турбулентность в ЕС в итоге приведет к власти национально-ориентированные партии и правительства. Кстати, это уже произошло в Италии. И это только начало", - заявил Михайлов.Он напомнил, что впереди зима, а людям становится "нечем оплачивать счета за отопление". "Я предполагаю откровенные бунты населения по всей территории ЕС. Итог - восстановление диалога с Москвой и постепенный уход из-под протектората США, которые загнали Европу в болото, из которого очень сложно выкарабкаться. В ряде европейских стран уже наблюдаются массовые акции протеста в связи с усугублением экономического положения, а зимой Европа будет пытаться бороться с холодом, и именно в этот период начнется хаос, что приведет к изменению вектора мировой политики в пользу России", - считает эксперт.По его мнению, совершенно очевидно, что люди в европейских странах, входящих в блок НАТО, начинают прозревать и обоснованно подозревать свои правительства в нечестной игре."Введенные на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине антироссийские санкции бьют прежде всего по экономикам крупнейших стран Евросоюза. Огромные цены на газ, автомобильное топливо и, соответственно, галопирующая инфляция, которой не было долгие десятилетия, выводят граждан на уличные протесты против своих правительств. По сути, выясняется очевидный факт: в угоду США Европа окончательно теряет свою экономическую мощь и благополучие, и именно поэтому все чаще основными лозунгами протестов является выход из блока НАТО и восстановление диалога с Россией", - подчеркнул Михайлов.
https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html
https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html
https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html
европа
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817066792_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_fc3e947c4213c5a860357ab778ce5d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, евгений михайлов, москва, россия, нато, сша
Европа, Евгений Михайлов, Москва, Россия, НАТО, США
12:30 13.10.2022
 
Мировой политический расклад изменится в пользу Москвы, считает эксперт

Политолог Михайлов: зимой мировой политический расклад изменится в пользу Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОрел на часовой башне Киевского вокзала в Москве
Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Орел на часовой башне Киевского вокзала в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 13 окт – РИА Новости. Ухудшение экономического положения Европы, протесты граждан против политики национальных правительств, не защищающих их интересы, и возможные смены власти в европейских странах уже зимой приведут к изменению вектора мировой политики в пользу России, заявил РИА Новости политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов.
Ранее тысячи жителей европейских городов, в том числе Берлина, Парижа, Рима, Вены и Праги, вышли с протестами против резкого падения уровня жизни, многие из них требовали дешевых энергоносителей, а также выступали против НАТО и поставок оружия Украине.
На Международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:00
Российская неделя последних предупреждений и шансов
"Большинство европейских лидеров не способны отстоять национальные интересы своих государств и своих граждан. На мой взгляд, внутриполитическая турбулентность в ЕС в итоге приведет к власти национально-ориентированные партии и правительства. Кстати, это уже произошло в Италии. И это только начало", - заявил Михайлов.
Он напомнил, что впереди зима, а людям становится "нечем оплачивать счета за отопление". "Я предполагаю откровенные бунты населения по всей территории ЕС. Итог - восстановление диалога с Москвой и постепенный уход из-под протектората США, которые загнали Европу в болото, из которого очень сложно выкарабкаться. В ряде европейских стран уже наблюдаются массовые акции протеста в связи с усугублением экономического положения, а зимой Европа будет пытаться бороться с холодом, и именно в этот период начнется хаос, что приведет к изменению вектора мировой политики в пользу России", - считает эксперт.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
Европа ненавидит расизм и русских
По его мнению, совершенно очевидно, что люди в европейских странах, входящих в блок НАТО, начинают прозревать и обоснованно подозревать свои правительства в нечестной игре.
"Введенные на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине антироссийские санкции бьют прежде всего по экономикам крупнейших стран Евросоюза. Огромные цены на газ, автомобильное топливо и, соответственно, галопирующая инфляция, которой не было долгие десятилетия, выводят граждан на уличные протесты против своих правительств. По сути, выясняется очевидный факт: в угоду США Европа окончательно теряет свою экономическую мощь и благополучие, и именно поэтому все чаще основными лозунгами протестов является выход из блока НАТО и восстановление диалога с Россией", - подчеркнул Михайлов.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
11:16
Иран считает санкции против России преступлением, заявили в Тегеране
 
ЕвропаЕвгений МихайловМоскваРоссияНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала