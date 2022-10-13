https://ria.ru/20221013/podderzhka-1823660316.html

ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей

ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей - РИА Новости, 13.10.2022

ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей

Банк ВТБ в рамках программы льготного кредитования компаний, закупающих важную для экономики импортную продукцию, предоставил 58 миллиардов рублей 58... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:29

2022-10-13T12:29

2022-10-13T12:29

втб

виталий сергейчук

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Банк ВТБ в рамках программы льготного кредитования компаний, закупающих важную для экономики импортную продукцию, предоставил 58 миллиардов рублей 58 предприятиям торговли и различных отраслей промышленности, сообщает пресс-служба банка.Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Минпромторга утверждена 18 мая 2022 года постановлением правительства."Программа показала высокую востребованность у наших клиентов из химической, фармацевтической, лесной промышленности, машиностроения, а также сферы торговли. Подавляющее большинство заемщиков – предприятия малого и среднего бизнеса, которые в этом году столкнулись с необходимостью перестраивать процессы производства. Льготные условия кредитования помогли им обеспечить бесперебойную работу и компенсировать резко возросшие расходы на импортные составляющие", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.По словам старшего вице-президента ВТБ Виталия Сергейчука, ВТБ всегда работает по приоритетным направлениям поддержки корпоративного сектора, задача – предоставить ресурсы для расшивки "узких" мест, более мягкого прохождения сложных ситуаций, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление роста экономики."Программа поддержки импортеров позволила переориентировать логистические цепочки и обеспечить поставки важнейшей продукции – это и продовольствие, и лекарства, и оборудование", − сказал Сергейчук

https://ria.ru/20221011/finansirovanie-1823071601.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

втб, виталий сергейчук, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, новости компаний - экономика