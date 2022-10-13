https://ria.ru/20221013/podderzhka-1823660316.html
ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей
ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей - РИА Новости, 13.10.2022
ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей
Банк ВТБ в рамках программы льготного кредитования компаний, закупающих важную для экономики импортную продукцию, предоставил 58 миллиардов рублей 58... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:29
2022-10-13T12:29
2022-10-13T12:29
втб
виталий сергейчук
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Банк ВТБ в рамках программы льготного кредитования компаний, закупающих важную для экономики импортную продукцию, предоставил 58 миллиардов рублей 58 предприятиям торговли и различных отраслей промышленности, сообщает пресс-служба банка.Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Минпромторга утверждена 18 мая 2022 года постановлением правительства."Программа показала высокую востребованность у наших клиентов из химической, фармацевтической, лесной промышленности, машиностроения, а также сферы торговли. Подавляющее большинство заемщиков – предприятия малого и среднего бизнеса, которые в этом году столкнулись с необходимостью перестраивать процессы производства. Льготные условия кредитования помогли им обеспечить бесперебойную работу и компенсировать резко возросшие расходы на импортные составляющие", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.По словам старшего вице-президента ВТБ Виталия Сергейчука, ВТБ всегда работает по приоритетным направлениям поддержки корпоративного сектора, задача – предоставить ресурсы для расшивки "узких" мест, более мягкого прохождения сложных ситуаций, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление роста экономики."Программа поддержки импортеров позволила переориентировать логистические цепочки и обеспечить поставки важнейшей продукции – это и продовольствие, и лекарства, и оборудование", − сказал Сергейчук
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, виталий сергейчук, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, новости компаний - экономика
ВТБ, Виталий Сергейчук, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Банк ВТБ в рамках программы льготного кредитования компаний, закупающих важную для экономики импортную продукцию, предоставил 58 миллиардов рублей 58 предприятиям торговли и различных отраслей промышленности, сообщает пресс-служба банка.
Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Минпромторга
утверждена 18 мая 2022 года постановлением правительства.
"Программа показала высокую востребованность у наших клиентов из химической, фармацевтической, лесной промышленности, машиностроения, а также сферы торговли. Подавляющее большинство заемщиков – предприятия малого и среднего бизнеса, которые в этом году столкнулись с необходимостью перестраивать процессы производства. Льготные условия кредитования помогли им обеспечить бесперебойную работу и компенсировать резко возросшие расходы на импортные составляющие", − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
По словам старшего вице-президента ВТБ Виталия Сергейчука
, ВТБ всегда работает по приоритетным направлениям поддержки корпоративного сектора, задача – предоставить ресурсы для расшивки "узких" мест, более мягкого прохождения сложных ситуаций, что в конечном итоге положительно влияет на восстановление роста экономики.
"Программа поддержки импортеров позволила переориентировать логистические цепочки и обеспечить поставки важнейшей продукции – это и продовольствие, и лекарства, и оборудование", − сказал Сергейчук