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Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 13.10.2022
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Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной
Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 13.10.2022
Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной
Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:32
2022-10-13T17:32
сергей лавров
украина
россия
вашингтон (штат)
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У Вашингтона семь пятниц на неделе. Почти столько же, сколько у (Владимира - ред.) Зеленского", - сказал Лавров в интервью изданию "Известия"."Мы ни за кем бегать не будем, если будут конкретные серьезные предложения, мы готовы их рассмотреть", - отметил Лавров.В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Лавров ранее предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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сергей лавров, украина, россия, вашингтон (штат), в мире
Сергей Лавров, Украина, Россия, Вашингтон (штат), В мире
17:32 13.10.2022
 
Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

Лавров о перспективах переговоров с Украиной: у Киева, как и у США, семь пятниц на неделе

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вашингтона семь пятниц на неделе. Почти столько же, сколько у (Владимира - ред.) Зеленского", - сказал Лавров в интервью изданию "Известия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:16
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН
"Мы ни за кем бегать не будем, если будут конкретные серьезные предложения, мы готовы их рассмотреть", - отметил Лавров.
В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Лавров ранее предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Пномпене с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:28
Лавров заявил об отсутствии вменяемых инициатив по переговорам
 
Сергей ЛавровУкраинаРоссияВашингтон (штат)В мире
 
 
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