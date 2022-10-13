https://ria.ru/20221013/peregovory-1823803901.html

Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной - РИА Новости, 13.10.2022

Лавров оценил перспективы переговоров с Украиной

Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:32

сергей лавров

украина

россия

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."У Вашингтона семь пятниц на неделе. Почти столько же, сколько у (Владимира - ред.) Зеленского", - сказал Лавров в интервью изданию "Известия"."Мы ни за кем бегать не будем, если будут конкретные серьезные предложения, мы готовы их рассмотреть", - отметил Лавров.В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Лавров ранее предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20221013/oon-1823652912.html

https://ria.ru/20221013/rossiya-1823603081.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

сергей лавров, украина, россия, вашингтон (штат), в мире