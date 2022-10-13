https://ria.ru/20221013/pamyatnik-1823790048.html

В Закарпатской области Украины демонтируют монумент советским воинам

В Закарпатской области Украины демонтируют монумент советским воинам - РИА Новости, 13.10.2022

В Закарпатской области Украины демонтируют монумент советским воинам

В Ужгороде в Закарпатской области Украины демонтируют памятник советским воинам, который расположен вблизи со словацкой границей, заявил глава местной... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:02

2022-10-13T17:02

2022-10-13T17:02

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Ужгороде в Закарпатской области Украины демонтируют памятник советским воинам, который расположен вблизи со словацкой границей, заявил глава местной обладминистрации (ОВА) Виктор Микита.Памятник представляет собой скульптуру солдата высотой 11 метров. Монумент расположен рядом с контрольно-пропускным пунктом "Ужгород" возле государственной границы Украины и Словакии."Сегодня профильная комиссия Закарпатской ОВА, созданная по моему распоряжению, провела проверку монумента вблизи словацкой границы в Ужгороде, имеющего официальное название "Памятник советским воинам Украина — освободителям". Установили, что памятник аварийный и требует безотлагательного демонтажа и перемещения на хранение в определенное место", - сообщил Микита в социальной сети Facebook*.По словам главы администрации, огромный монумент имеет признаки аварийности и несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находятся в очереди для пересечения государственной границы. Власти Ужгородского горсовета поручили соответствующим службам готовить памятник к демонтажу.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221008/vilnyus-1822453706.html

https://ria.ru/20221011/pamyatnik-1823240482.html

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в мире, украина, закарпатская область, ужгород