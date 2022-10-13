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В Закарпатской области Украины демонтируют монумент советским воинам - РИА Новости, 13.10.2022
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В Закарпатской области Украины демонтируют монумент советским воинам
В Закарпатской области Украины демонтируют монумент советским воинам - РИА Новости, 13.10.2022
В Закарпатской области Украины демонтируют монумент советским воинам
В Ужгороде в Закарпатской области Украины демонтируют памятник советским воинам, который расположен вблизи со словацкой границей, заявил глава местной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:02
2022-10-13T17:02
в мире
украина
закарпатская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Ужгороде в Закарпатской области Украины демонтируют памятник советским воинам, который расположен вблизи со словацкой границей, заявил глава местной обладминистрации (ОВА) Виктор Микита.Памятник представляет собой скульптуру солдата высотой 11 метров. Монумент расположен рядом с контрольно-пропускным пунктом "Ужгород" возле государственной границы Украины и Словакии."Сегодня профильная комиссия Закарпатской ОВА, созданная по моему распоряжению, провела проверку монумента вблизи словацкой границы в Ужгороде, имеющего официальное название "Памятник советским воинам Украина — освободителям". Установили, что памятник аварийный и требует безотлагательного демонтажа и перемещения на хранение в определенное место", - сообщил Микита в социальной сети Facebook*.По словам главы администрации, огромный монумент имеет признаки аварийности и несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находятся в очереди для пересечения государственной границы. Власти Ужгородского горсовета поручили соответствующим службам готовить памятник к демонтажу.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221008/vilnyus-1822453706.html
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в мире, украина, закарпатская область, ужгород
В мире, Украина, Закарпатская область, Ужгород
17:02 13.10.2022
 
В Закарпатской области Украины демонтируют монумент советским воинам

В Ужгороде на границе Украины со Словакией демонтируют монумент советским воинам

© РИА Новости / Папикьян / Перейти в медиабанкПамятник "Украина - освободителям" в Ужгороде
Памятник Украина - освободителям в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Папикьян
Перейти в медиабанк
Памятник "Украина - освободителям" в Ужгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Ужгороде в Закарпатской области Украины демонтируют памятник советским воинам, который расположен вблизи со словацкой границей, заявил глава местной обладминистрации (ОВА) Виктор Микита.
Памятник представляет собой скульптуру солдата высотой 11 метров. Монумент расположен рядом с контрольно-пропускным пунктом "Ужгород" возле государственной границы Украины и Словакии.
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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В Вильнюсе второй раз за неделю осквернили памятник советским воинам
"Сегодня профильная комиссия Закарпатской ОВА, созданная по моему распоряжению, провела проверку монумента вблизи словацкой границы в Ужгороде, имеющего официальное название "Памятник советским воинам Украина — освободителям". Установили, что памятник аварийный и требует безотлагательного демонтажа и перемещения на хранение в определенное место", - сообщил Микита в социальной сети Facebook*.
По словам главы администрации, огромный монумент имеет признаки аварийности и несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находятся в очереди для пересечения государственной границы. Власти Ужгородского горсовета поручили соответствующим службам готовить памятник к демонтажу.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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