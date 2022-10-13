https://ria.ru/20221013/osen-1823551651.html

Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки

Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки - РИА Новости, 13.10.2022

Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки

Приход осенних заморозков в Центральную Россию сдвинется на несколько недель. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T02:15

2022-10-13T02:15

2022-10-13T02:15

общество

россия

евгений тишковец

погода

осень

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Приход осенних заморозков в Центральную Россию сдвинется на несколько недель. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В Центральной России золотая осень обычно продолжается примерно с 24 сентября до 14 октября, а затем начинается переход к глубокой осени, отметил синоптик. Однако в этом году смена подсезонов может отодвинуться как минимум на неделю, считает он.Поскольку переход к глубокой осени откладывается, температура воздуха пока останется плюсовой, полагает он. Октябрь будет теплее климатической нормы, добавил синоптик."Осенних заморозков на горизонте не видно, заморозки ожидаются только на почве. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет минимум на два-три градуса теплее, чем должен быть", — уточнил Тишковец.Заморозков и выпадения снега жителям Центральной России стоит ожидать на несколько недель позднее, чем обычно, считает он."Первые настоящие заморозки, первый неустойчивый и устойчивый снежный покров будут сдвинуты как минимум на несколько недель", —заключил Евгений Тишковец.

https://ria.ru/20220930/pogoda-1820576144.html

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общество, россия, евгений тишковец, погода, осень, центр "фобос"