Рейтинг@Mail.ru
Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/osen-1823551651.html
Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки
Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки - РИА Новости, 13.10.2022
Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки
Приход осенних заморозков в Центральную Россию сдвинется на несколько недель. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:15
2022-10-13T02:15
общество
россия
евгений тишковец
погода
осень
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758204481_0:254:3189:2048_1920x0_80_0_0_9a03dd7f5ce7fb5b74113eac94e86d1d.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Приход осенних заморозков в Центральную Россию сдвинется на несколько недель. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В Центральной России золотая осень обычно продолжается примерно с 24 сентября до 14 октября, а затем начинается переход к глубокой осени, отметил синоптик. Однако в этом году смена подсезонов может отодвинуться как минимум на неделю, считает он.Поскольку переход к глубокой осени откладывается, температура воздуха пока останется плюсовой, полагает он. Октябрь будет теплее климатической нормы, добавил синоптик."Осенних заморозков на горизонте не видно, заморозки ожидаются только на почве. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет минимум на два-три градуса теплее, чем должен быть", — уточнил Тишковец.Заморозков и выпадения снега жителям Центральной России стоит ожидать на несколько недель позднее, чем обычно, считает он."Первые настоящие заморозки, первый неустойчивый и устойчивый снежный покров будут сдвинуты как минимум на несколько недель", —заключил Евгений Тишковец.
https://ria.ru/20220930/pogoda-1820576144.html
https://ria.ru/20220901/zima-1813616946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758204481_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_4e04c1c90f1baafcfc9a8ca6d2bc7247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, евгений тишковец, погода, осень, центр "фобос"
Общество, Россия, Евгений Тишковец, Погода, Осень, Центр "Фобос"
02:15 13.10.2022
 
Синоптик дал прогноз, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки

Синоптик Тишковец спрогнозировал затяжной переход от золотой осени к заморозкам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПожелтевшие листья клена
Пожелтевшие листья клена - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пожелтевшие листья клена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Приход осенних заморозков в Центральную Россию сдвинется на несколько недель. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Центральной России золотая осень обычно продолжается примерно с 24 сентября до 14 октября, а затем начинается переход к глубокой осени, отметил синоптик. Однако в этом году смена подсезонов может отодвинуться как минимум на неделю, считает он.
"Как правило, с 15 по 28 октября происходит смена подсезонов, переход от золотой осени к осени глубокой. В воскресенье, 16 октября, с приближением атлантического циклона в Центральной России начнутся дожди, но это не станет прологом погружения в глубокую осень. Золотая осень продлится еще как минимум на неделю", — сказал Тишковец.
Поскольку переход к глубокой осени откладывается, температура воздуха пока останется плюсовой, полагает он. Октябрь будет теплее климатической нормы, добавил синоптик.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 13:31
Синоптик рассказал о погоде в Москве в октябре
"Осенних заморозков на горизонте не видно, заморозки ожидаются только на почве. По долгосрочным прогнозам, октябрь будет минимум на два-три градуса теплее, чем должен быть", — уточнил Тишковец.
Заморозков и выпадения снега жителям Центральной России стоит ожидать на несколько недель позднее, чем обычно, считает он.
"Первые настоящие заморозки, первый неустойчивый и устойчивый снежный покров будут сдвинуты как минимум на несколько недель", —заключил Евгений Тишковец.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 08:10
Москвичам пообещали зиму на два-три градуса теплее климата
 
ОбществоРоссияЕвгений ТишковецПогодаОсеньЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала