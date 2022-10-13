Рейтинг@Mail.ru
Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/oruzhie-1823783413.html
Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин
Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2022
Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин
Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его огромное количество и участившиеся обстрелы из артиллерии "натовского" калибра 155 мм вынуждает ДНР... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:45
2022-10-13T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de41d06d4432f4a5244828355e12d147.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его огромное количество и участившиеся обстрелы из артиллерии "натовского" калибра 155 мм вынуждает ДНР увеличивать количество систем ПВО, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Стоит отметить, что западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и вооружение. Но, тем не менее, за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать и элементы противовоздушной обороны в том числе. Мы сейчас увеличиваем количество противовоздушных комплексов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что власти ДНР руководствуются необходимостью максимально противодействовать украинским обстрелам из артиллерии калибра 155 мм.
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819499945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_851ff7dbdd02064d8e28544305ac8ddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
16:45 13.10.2022 (обновлено: 17:44 13.10.2022)
 
Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин

Пушилин: Запад поставляет Украине устаревшее вооружение, но его огромное количество

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его огромное количество и участившиеся обстрелы из артиллерии "натовского" калибра 155 мм вынуждает ДНР увеличивать количество систем ПВО, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Стоит отметить, что западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и вооружение. Но, тем не менее, за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать и элементы противовоздушной обороны в том числе. Мы сейчас увеличиваем количество противовоздушных комплексов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что власти ДНР руководствуются необходимостью максимально противодействовать украинским обстрелам из артиллерии калибра 155 мм.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала