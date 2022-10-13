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Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин

Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2022

Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин

Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его огромное количество и участившиеся обстрелы из артиллерии "натовского" калибра 155 мм вынуждает ДНР... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:45

2022-10-13T16:45

2022-10-13T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его огромное количество и участившиеся обстрелы из артиллерии "натовского" калибра 155 мм вынуждает ДНР увеличивать количество систем ПВО, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Стоит отметить, что западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и вооружение. Но, тем не менее, за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать и элементы противовоздушной обороны в том числе. Мы сейчас увеличиваем количество противовоздушных комплексов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что власти ДНР руководствуются необходимостью максимально противодействовать украинским обстрелам из артиллерии калибра 155 мм.

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин