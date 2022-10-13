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Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин
Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.10.2022
Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин
Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его огромное количество и участившиеся обстрелы из артиллерии "натовского" калибра 155 мм вынуждает ДНР... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:45
2022-10-13T16:45
2022-10-13T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его огромное количество и участившиеся обстрелы из артиллерии "натовского" калибра 155 мм вынуждает ДНР увеличивать количество систем ПВО, заявил врио главы республики Денис Пушилин."Стоит отметить, что западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и вооружение. Но, тем не менее, за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать и элементы противовоздушной обороны в том числе. Мы сейчас увеличиваем количество противовоздушных комплексов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул, что власти ДНР руководствуются необходимостью максимально противодействовать украинским обстрелам из артиллерии калибра 155 мм.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
16:45 13.10.2022 (обновлено: 17:44 13.10.2022)
Запад поставляет Украине устаревшее оружие, но его много, заявил Пушилин
Пушилин: Запад поставляет Украине устаревшее вооружение, но его огромное количество
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Запад поставляет на Украину устаревшее вооружение, но его огромное количество и участившиеся обстрелы из артиллерии "натовского" калибра 155 мм вынуждает ДНР увеличивать количество систем ПВО, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Стоит отметить, что западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и вооружение. Но, тем не менее, за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать и элементы противовоздушной обороны в том числе. Мы сейчас увеличиваем количество противовоздушных комплексов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что власти ДНР руководствуются необходимостью максимально противодействовать украинским обстрелам из артиллерии калибра 155 мм.