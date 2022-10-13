https://ria.ru/20221013/odnoklassniki-1823677401.html

Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса

Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса - РИА Новости, 13.10.2022

Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса

Одноклассники запустили новый конструктор чат-ботов — мини-приложение, которое стало доступно на витрине групповых приложений. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:51

2022-10-13T12:51

2022-10-13T12:51

одноклассники

технологии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Одноклассники запустили новый конструктор чат-ботов — мини-приложение, которое стало доступно на витрине групповых приложений. Конструктор чат-ботов поможет пользователям быстро получить ответы на вопросы, а владельцам групп — повысить вовлеченность аудитории и дополнительно рассказать про свои товары и услуги. Подключить бота может администратор и супермодератор группы. Для этого необходимо перейти в "Настройки" в разделе "Приложения" и выбрать "Чат-бот". Там можно настроить сценарий работы бота – кнопки, тексты и всю цепочку ответов. Количество таких команд может достигать 100. Это делает его универсальным помощником, который направляет пользователя и помогает ему с выбором товара или услуги.Приложение позволяет создать и адаптировать бота под совершенно разные сценарии: от поиска поста в группе по определенной теме до помощи с выбором конкретной услуги или продукта на бизнес-странице.

https://ria.ru/20220830/odnoklassniki-1813163683.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники, технологии