https://ria.ru/20221013/odnoklassniki-1823677401.html
Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса
Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса - РИА Новости, 13.10.2022
Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса
Одноклассники запустили новый конструктор чат-ботов — мини-приложение, которое стало доступно на витрине групповых приложений. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:51
2022-10-13T12:51
2022-10-13T12:51
одноклассники
технологии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Одноклассники запустили новый конструктор чат-ботов — мини-приложение, которое стало доступно на витрине групповых приложений. Конструктор чат-ботов поможет пользователям быстро получить ответы на вопросы, а владельцам групп — повысить вовлеченность аудитории и дополнительно рассказать про свои товары и услуги. Подключить бота может администратор и супермодератор группы. Для этого необходимо перейти в "Настройки" в разделе "Приложения" и выбрать "Чат-бот". Там можно настроить сценарий работы бота – кнопки, тексты и всю цепочку ответов. Количество таких команд может достигать 100. Это делает его универсальным помощником, который направляет пользователя и помогает ему с выбором товара или услуги.Приложение позволяет создать и адаптировать бота под совершенно разные сценарии: от поиска поста в группе по определенной теме до помощи с выбором конкретной услуги или продукта на бизнес-странице.
https://ria.ru/20220830/odnoklassniki-1813163683.html
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одноклассники, технологии
Одноклассники, Технологии
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Одноклассники запустили новый конструктор чат-ботов — мини-приложение, которое стало доступно на витрине групповых приложений.
Конструктор чат-ботов поможет пользователям быстро получить ответы на вопросы, а владельцам групп — повысить вовлеченность аудитории и дополнительно рассказать про свои товары и услуги.
Подключить бота может администратор и супермодератор группы. Для этого необходимо перейти в "Настройки" в разделе "Приложения" и выбрать "Чат-бот". Там можно настроить сценарий работы бота – кнопки, тексты и всю цепочку ответов. Количество таких команд может достигать 100. Это делает его универсальным помощником, который направляет пользователя и помогает ему с выбором товара или услуги.
Приложение позволяет создать и адаптировать бота под совершенно разные сценарии: от поиска поста в группе по определенной теме до помощи с выбором конкретной услуги или продукта на бизнес-странице.