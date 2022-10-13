https://ria.ru/20221013/obstrel-1823826758.html
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:33
2022-10-13T18:33
2022-10-13T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
владимир путин
донецк (днр)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в Telegram-канале.Кроме того, представительством были зафиксированы Петровского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка в 17.15, 18.03 и 18.13, в ходе которых украинские войска выпустили по городу 14 снарядов калибром 152 миллиметров.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8490bafce2ee30d7aecf09be0f1bddf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, донецк (днр), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Россия
18:33 13.10.2022 (обновлено: 18:48 13.10.2022)
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку