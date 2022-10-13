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Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:33

2022-10-13T18:33

2022-10-13T18:48

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - сообщило представительство в Telegram-канале.Кроме того, представительством были зафиксированы Петровского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка в 17.15, 18.03 и 18.13, в ходе которых украинские войска выпустили по городу 14 снарядов калибром 152 миллиметров.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, донецк (днр), россия