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При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823826011.html
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2022
При обстреле Донецка погиб мужчина
Еще один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:31
2022-10-13T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Еще один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в четверг Кулемзин сообщил, что мужчина 1956 года рождения погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района города."В результате прямого попадания снаряда украинских карателей в частный жилой дом в Петровском районе погиб мужчина 1952 года рождения", - сообщил Кулемзин в Telegram.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг неоднократно сообщало об обстреле Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
18:31 13.10.2022
 
При обстреле Донецка погиб мужчина

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи
Автомобиль Скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Еще один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в четверг Кулемзин сообщил, что мужчина 1956 года рождения погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района города.
"В результате прямого попадания снаряда украинских карателей в частный жилой дом в Петровском районе погиб мужчина 1952 года рождения", - сообщил Кулемзин в Telegram.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг неоднократно сообщало об обстреле Донецка со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
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