https://ria.ru/20221013/obstrel-1823826011.html

При обстреле Донецка погиб мужчина

При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2022

При обстреле Донецка погиб мужчина

Еще один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:31

2022-10-13T18:31

2022-10-13T18:31

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Еще один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в четверг Кулемзин сообщил, что мужчина 1956 года рождения погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района города."В результате прямого попадания снаряда украинских карателей в частный жилой дом в Петровском районе погиб мужчина 1952 года рождения", - сообщил Кулемзин в Telegram.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг неоднократно сообщало об обстреле Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район