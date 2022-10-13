https://ria.ru/20221013/obstrel-1823826011.html
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2022
При обстреле Донецка погиб мужчина
Еще один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:31
2022-10-13T18:31
2022-10-13T18:31
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Еще один мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в четверг Кулемзин сообщил, что мужчина 1956 года рождения погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района города."В результате прямого попадания снаряда украинских карателей в частный жилой дом в Петровском районе погиб мужчина 1952 года рождения", - сообщил Кулемзин в Telegram.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в четверг неоднократно сообщало об обстреле Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
При обстреле Донецка погиб мужчина
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина