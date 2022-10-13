https://ria.ru/20221013/obstrel-1823821410.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска более часа обстреливали Донецк и Горловку, выпущено 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:22

2022-10-13T18:22

2022-10-13T18:22

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска более часа обстреливали Донецк и Горловку, выпущено 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.24 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.42 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.47 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.53 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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