Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 натовских снарядов по Донецку и Горловке
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска более часа обстреливали Донецк и Горловку, выпущено 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 17.24 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 17.42 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.47 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.53 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.