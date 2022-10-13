https://ria.ru/20221013/obstrel-1823812723.html
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное
Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Минеральному 21 снаряд, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:57
2022-10-13T17:57
2022-10-13T17:57
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
нато
в мире
макеевка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Минеральному 21 снаряд, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.12 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.27 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.35 мск по Петровскому району - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.32 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
макеевка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), нато, в мире, макеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), НАТО, В мире, Макеевка, Украина
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 21 снаряд по Донецку, Макеевке и Минеральному