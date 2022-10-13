https://ria.ru/20221013/obstrel-1823812723.html

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное

Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Минеральному 21 снаряд, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:57

2022-10-13T17:57

2022-10-13T17:57

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

нато

в мире

макеевка

украина

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Минеральному 21 снаряд, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.12 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.27 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.35 мск по Петровскому району - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.32 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

украина

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донецк (днр), нато, в мире, макеевка, украина