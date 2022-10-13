Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823812723.html
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное
Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Минеральному 21 снаряд, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:57
2022-10-13T17:57
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
нато
в мире
макеевка
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Минеральному 21 снаряд, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.12 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.27 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.35 мск по Петровскому району - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.32 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
макеевка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), нато, в мире, макеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), НАТО, В мире, Макеевка, Украина
17:57 13.10.2022
 
Украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 21 снаряд по Донецку, Макеевке и Минеральному

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Минеральному 21 снаряд, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.12 (совпадает с мск - ред.) населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
На Международном форуме Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:00
Российская неделя последних предупреждений и шансов
Представительство добавило, что в 16.27 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 16.35 мск по Петровскому району - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 16.30 мск украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.32 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)НАТОВ миреМакеевкаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала