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Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/obstrel-1823668754.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:40
2022-10-13T12:40
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
кировский район
украина
нато
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.01 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.04 по Киевскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.12 по Кировскому району - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 12.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html
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донецк (днр)
кировский район
украина
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донецк (днр), в мире, кировский район, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Кировский район, Украина, НАТО
12:40 13.10.2022
 
Украинские военные обстреляли Донецк

В СЦКК ДНР сообщили, что украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Ведомство добавило, что в 12.01 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.04 по Киевскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.12 по Кировскому району - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 12.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреКировский районУкраинаНАТО
 
 
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