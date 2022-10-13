https://ria.ru/20221013/obstrel-1823668754.html
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:40
2022-10-13T12:40
2022-10-13T12:40
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
кировский район
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нато
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 12.01 украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.04 по Киевскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.12 по Кировскому району - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 12.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Калининскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html
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донецк (днр), в мире, кировский район, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, Кировский район, Украина, НАТО
Украинские военные обстреляли Донецк
В СЦКК ДНР сообщили, что украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку