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Минниханов обратится к парламенту Татарстана с посланием 20 октября

Минниханов обратится к парламенту Татарстана с посланием 20 октября - РИА Новости, 13.10.2022

Минниханов обратится к парламенту Татарстана с посланием 20 октября

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики 20 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:44

2022-10-13T17:44

2022-10-13T17:44

республика татарстан

политика

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики 20 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента."В четверг, 20 октября Государственный совет Татарстана проведет сразу два заседания… В рамках 35-го заседания, которое назначено на 10 часов утра и пройдет в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева, будет оглашено ежегодное послание президента Республики Татарстан Государственному совету о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума регионального парламента.Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.В заседании по традиции участвуют члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.В связи с большим интересом общественности к данному событию президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.

https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html

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политика, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)