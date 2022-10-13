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Минниханов обратится к парламенту Татарстана с посланием 20 октября - РИА Новости, 13.10.2022
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https://ria.ru/20221013/obraschenie-1823808673.html
Минниханов обратится к парламенту Татарстана с посланием 20 октября
Минниханов обратится к парламенту Татарстана с посланием 20 октября - РИА Новости, 13.10.2022
Минниханов обратится к парламенту Татарстана с посланием 20 октября
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики 20 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:44
2022-10-13T17:44
республика татарстан
политика
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики 20 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента."В четверг, 20 октября Государственный совет Татарстана проведет сразу два заседания… В рамках 35-го заседания, которое назначено на 10 часов утра и пройдет в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева, будет оглашено ежегодное послание президента Республики Татарстан Государственному совету о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума регионального парламента.Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.В заседании по традиции участвуют члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.В связи с большим интересом общественности к данному событию президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.
https://ria.ru/20221013/molitvy-1823797237.html
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политика, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Политика, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
17:44 13.10.2022
 
Минниханов обратится к парламенту Татарстана с посланием 20 октября

Президент Татарстана Минниханов обратится к парламенту республики с посланием 20 октября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 13 окт - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики 20 октября, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"В четверг, 20 октября Государственный совет Татарстана проведет сразу два заседания… В рамках 35-го заседания, которое назначено на 10 часов утра и пройдет в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева, будет оглашено ежегодное послание президента Республики Татарстан Государственному совету о внутреннем и внешнем положении республики", - говорится в сообщении по итогам заседания президиума регионального парламента.
Коран - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
17:20Религия
Муфтият Татарстана издал "солдатский" сборник молитв
Ежегодное послание главы республики парламенту определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
В заседании по традиции участвуют члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса.
В связи с большим интересом общественности к данному событию президиумом Госсовета Татарстана принято решение о проведении прямой теле- и радиотрансляции заседания.
Стенд компании Fesco - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:56Республика Татарстан
Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества
 
Республика ТатарстанПолитикаРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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