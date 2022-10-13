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США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 13.10.2022
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США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону
США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 13.10.2022
США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону
США призывают партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:25
2022-10-13T19:25
в мире
ллойд остин
сша
брюссель
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США призывают партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Мы будем призывать страны выйти за пределы 2% ВВП", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.Трансляцию мероприятия вел сайт минобороны США,
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в мире, ллойд остин, сша, брюссель, нато, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, США, Брюссель, НАТО, Министерство обороны США
19:25 13.10.2022
 
США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону

Шеф Пентагона Остин: США призвали страны НАТО тратить на оборону больше двух процентов ВВП

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США призывают партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы будем призывать страны выйти за пределы 2% ВВП", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 19:17
В Белом доме раскрыли детали ядерных учений НАТО
Трансляцию мероприятия вел сайт минобороны США,
 
В миреЛлойд ОстинСШАБрюссельНАТОМинистерство обороны США
 
 
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