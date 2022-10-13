https://ria.ru/20221013/oborona-1823842835.html
США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону
США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 13.10.2022
США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону
США призывают партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:25
2022-10-13T19:25
2022-10-13T19:25
в мире
ллойд остин
сша
брюссель
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США призывают партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Мы будем призывать страны выйти за пределы 2% ВВП", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.Трансляцию мероприятия вел сайт минобороны США,
https://ria.ru/20221013/nato-1823841776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, сша, брюссель, нато, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, США, Брюссель, НАТО, Министерство обороны США
США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону
Шеф Пентагона Остин: США призвали страны НАТО тратить на оборону больше двух процентов ВВП