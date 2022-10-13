https://ria.ru/20221013/oborona-1823842835.html

США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону

США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 13.10.2022

США призвали партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону

США призывают партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:25

2022-10-13T19:25

2022-10-13T19:25

в мире

ллойд остин

сша

брюссель

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США призывают партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону за пределы 2% ВВП, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Мы будем призывать страны выйти за пределы 2% ВВП", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.Трансляцию мероприятия вел сайт минобороны США,

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сша

брюссель

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ллойд остин, сша, брюссель, нато, министерство обороны сша