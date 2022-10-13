https://ria.ru/20221013/novikombank-1823604564.html

Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных

Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022

Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в соответствии с принципами социально ориентированной политики банка, внедрил меры поддержки для... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:30

2022-10-13T10:30

2022-10-13T19:21

новости компаний - экономика

новикомбанк

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774307138_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_104094c8bd0819362785968d092324b3.jpg

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в соответствии с принципами социально ориентированной политики банка, внедрил меры поддержки для клиентов-мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба банка.В частности, Новикомбанк предоставляет льготные условия для клиентов, призванных на военную службу по мобилизации. Такие клиенты могут обратиться в банк в любой момент в течение действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, за предоставлением кредитных каникул на время службы (+ 30 дней) или уменьшением размера ежемесячного платежа. Это можно сделать любым способом: по телефону, электронной почте или передав документы с родственниками."Сейчас непростая ситуация и люди испытывают беспокойство, в том числе, у них возникают вопросы по кредитам, выплатам, льготам. В этих условиях мы считаем своей обязанностью поддержать клиентов, разъяснив им суть новых правил, и не увеличивать бремя долговой нагрузки. Мы рассматриваем каждое обращение от клиента в индивидуальном порядке и предлагаем различные варианты решения вопроса", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

https://ria.ru/20221005/kredity-1821701124.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, экономика