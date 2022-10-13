10:30 13.10.2022 (обновлено: 19:21 13.10.2022)
Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных
© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в соответствии с принципами социально ориентированной политики банка, внедрил меры поддержки для клиентов-мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба банка.
В частности, Новикомбанк предоставляет льготные условия для клиентов, призванных на военную службу по мобилизации. Такие клиенты могут обратиться в банк в любой момент в течение действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, за предоставлением кредитных каникул на время службы (+ 30 дней) или уменьшением размера ежемесячного платежа. Это можно сделать любым способом: по телефону, электронной почте или передав документы с родственниками.
"Сейчас непростая ситуация и люди испытывают беспокойство, в том числе, у них возникают вопросы по кредитам, выплатам, льготам. В этих условиях мы считаем своей обязанностью поддержать клиентов, разъяснив им суть новых правил, и не увеличивать бремя долговой нагрузки. Мы рассматриваем каждое обращение от клиента в индивидуальном порядке и предлагаем различные варианты решения вопроса", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.