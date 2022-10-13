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Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
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Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных
Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в соответствии с принципами социально ориентированной политики банка, внедрил меры поддержки для... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:30
2022-10-13T19:21
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новикомбанк
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в соответствии с принципами социально ориентированной политики банка, внедрил меры поддержки для клиентов-мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба банка.В частности, Новикомбанк предоставляет льготные условия для клиентов, призванных на военную службу по мобилизации. Такие клиенты могут обратиться в банк в любой момент в течение действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, за предоставлением кредитных каникул на время службы (+ 30 дней) или уменьшением размера ежемесячного платежа. Это можно сделать любым способом: по телефону, электронной почте или передав документы с родственниками."Сейчас непростая ситуация и люди испытывают беспокойство, в том числе, у них возникают вопросы по кредитам, выплатам, льготам. В этих условиях мы считаем своей обязанностью поддержать клиентов, разъяснив им суть новых правил, и не увеличивать бремя долговой нагрузки. Мы рассматриваем каждое обращение от клиента в индивидуальном порядке и предлагаем различные варианты решения вопроса", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, экономика
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, Экономика
10:30 13.10.2022 (обновлено: 19:21 13.10.2022)
 

Новикомбанк внедрил меры поддержки мобилизованных

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в соответствии с принципами социально ориентированной политики банка, внедрил меры поддержки для клиентов-мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба банка.
В частности, Новикомбанк предоставляет льготные условия для клиентов, призванных на военную службу по мобилизации. Такие клиенты могут обратиться в банк в любой момент в течение действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, за предоставлением кредитных каникул на время службы (+ 30 дней) или уменьшением размера ежемесячного платежа. Это можно сделать любым способом: по телефону, электронной почте или передав документы с родственниками.
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"Сейчас непростая ситуация и люди испытывают беспокойство, в том числе, у них возникают вопросы по кредитам, выплатам, льготам. В этих условиях мы считаем своей обязанностью поддержать клиентов, разъяснив им суть новых правил, и не увеличивать бремя долговой нагрузки. Мы рассматриваем каждое обращение от клиента в индивидуальном порядке и предлагаем различные варианты решения вопроса", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.
 
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