https://ria.ru/20221013/neft-1823644099.html

СМИ: в США опасаются неэффективности потолка цен на российскую нефть

СМИ: в США опасаются неэффективности потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 13.10.2022

СМИ: в США опасаются неэффективности потолка цен на российскую нефть

Представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что план США по вводу потока цен на российскую нефть может привести к скачку цен на "черное... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:03

2022-10-13T12:03

2022-10-13T12:03

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что план США по вводу потока цен на российскую нефть может привести к скачку цен на "черное золото" на мировых рынках на фоне недавнего решения ОПЕК+ по сокращению добычи, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников из Белого дома.Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США проводят ревизию отношений с Саудовской Аравией, и президент Джо Байден считает, что их нужно менять. В Вашингтоне винят саудовские власти в лоббировании недавнего решения ОПЕК+ сократить с ноября нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на призывы американской стороны этого не делать, видя в этом поддержку России."Некоторые чиновники администрации Байдена все больше беспокоятся, что их план по ограничению цен на нефть, закупаемую в России, может дать обратный эффект после неожиданного сокращения добычи альянсом ОПЕК+ на прошлой неделе", - сообщили агентству источники.По словам чиновников, которые приводит Блумберг, план по потолку цен на нефть РФ должен работать таким образом, чтобы предотвратить скачок мировых цен на нефть, при этом инициатива ограничений касательно "черного золота" из России была с самого начала вопросом повышенной сложности, являющимся предметом напряженных переговоров с ЕС. Теперь же перспективы этой меры подорваны решением ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.Некоторые чиновники, как отмечает агентство, полагают, что соответствующее решение альянса усилило волатильность касательно стоимости нефти на мировых рынках, и инициатива США по потолку на "черное золото" из РФ может привести к скачку цен на это сырье, а не стабилизировать ситуацию.При этом они отмечают, что план по ограничению цены на российскую нефть продвигается вперед и пользуется широкой поддержкой как в самой администрации президента США, так и среди многих союзников. По словам одного из источников, данное предложение рассматривается, как лучшее из плохих вариантов по сокращению доходов РФ от продажи нефти.Тем не менее, некоторые чиновники обеспокоены тем, что сокращение добычи ОПЕК+ увеличило волатильность на рынках, а действия США по ограничению цен на российскую нефть могут привести к скачку. Также в администрации США все сильнее беспокоятся, что РФ может принять ответные меры, прекратив поставки, отметил источник агентства.В рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине США с союзниками собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель.Российские власти уже дали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221013/opek-1823569871.html

https://ria.ru/20221013/neft-1823564151.html

https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823378730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, опек, россия, нефть, в мире, цены на нефть