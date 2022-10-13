https://ria.ru/20221013/neft-1823625947.html
МЭА снизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2022 году
МЭА снизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2022 году - РИА Новости, 13.10.2022
МЭА снизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2022 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,6 миллиона баррелей в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:19
2022-10-13T11:19
2022-10-13T11:19
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, в 2023 году - на 0,8 миллиона баррелей, до все еще рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада МЭА.В сентябре агентство ожидало, что по итогам текущего года мировое предложение нефти увеличится на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки, а в следующем году - на 1,7 миллиона баррелей, до 101,7 миллиона баррелей в сутки."Теперь прогнозируется, что мировая добыча вырастет на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. Согласно прогнозам, ОПЕК+ будет способствовать росту добычи на 3 миллиона баррелей в день, при этом наибольший прирост в годовом исчислении будет зафиксирован в Саудовской Аравии. В 2022 году ожидается рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, на 1,5 миллиона баррелей в день, причем 70% прироста - 1,1 миллиона баррелей в сутки - обеспечит США. Канада, Китай и Гайана также обеспечат значительный прирост, хотя его объемы будут гораздо скромнее", - говорится в материалах МЭА."В 2023 году рост заметно замедлится, всего до 760 тысяч баррелей в сутки, но все же добыча достигнет рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+", - добавляется в докладе.
https://ria.ru/20221013/opek-1823569871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мэа, опек, сша, в мире, нефть, цены на нефть, саудовская аравия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, МЭА, ОПЕК, США, В мире, Нефть, Цены на нефть, Саудовская Аравия
МЭА снизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2022 году
МЭА снизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2022 году до 4,6 миллиона баррелей в сутки
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, в 2023 году - на 0,8 миллиона баррелей, до все еще рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада МЭА.
В сентябре агентство ожидало, что по итогам текущего года мировое предложение нефти увеличится на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки, а в следующем году - на 1,7 миллиона баррелей, до 101,7 миллиона баррелей в сутки.
"Теперь прогнозируется, что мировая добыча вырастет на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. Согласно прогнозам, ОПЕК+ будет способствовать росту добычи на 3 миллиона баррелей в день, при этом наибольший прирост в годовом исчислении будет зафиксирован в Саудовской Аравии. В 2022 году ожидается рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, на 1,5 миллиона баррелей в день, причем 70% прироста - 1,1 миллиона баррелей в сутки - обеспечит США
. Канада, Китай и Гайана также обеспечат значительный прирост, хотя его объемы будут гораздо скромнее", - говорится в материалах МЭА.
"В 2023 году рост заметно замедлится, всего до 760 тысяч баррелей в сутки, но все же добыча достигнет рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+", - добавляется в докладе.