https://ria.ru/20221013/neft-1823625947.html

МЭА снизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2022 году

МЭА снизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2022 году - РИА Новости, 13.10.2022

МЭА снизило прогноз роста нефтедобычи в мире в 2022 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,6 миллиона баррелей в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:19

2022-10-13T11:19

2022-10-13T11:19

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, в 2023 году - на 0,8 миллиона баррелей, до все еще рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада МЭА.В сентябре агентство ожидало, что по итогам текущего года мировое предложение нефти увеличится на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки, а в следующем году - на 1,7 миллиона баррелей, до 101,7 миллиона баррелей в сутки."Теперь прогнозируется, что мировая добыча вырастет на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. Согласно прогнозам, ОПЕК+ будет способствовать росту добычи на 3 миллиона баррелей в день, при этом наибольший прирост в годовом исчислении будет зафиксирован в Саудовской Аравии. В 2022 году ожидается рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, на 1,5 миллиона баррелей в день, причем 70% прироста - 1,1 миллиона баррелей в сутки - обеспечит США. Канада, Китай и Гайана также обеспечат значительный прирост, хотя его объемы будут гораздо скромнее", - говорится в материалах МЭА."В 2023 году рост заметно замедлится, всего до 760 тысяч баррелей в сутки, но все же добыча достигнет рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+", - добавляется в докладе.

https://ria.ru/20221013/opek-1823569871.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, мэа, опек, сша, в мире, нефть, цены на нефть, саудовская аравия