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НАТО усилит безопасность вокруг ключевых объектов инфраструктуры - РИА Новости, 13.10.2022
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НАТО усилит безопасность вокруг ключевых объектов инфраструктуры
НАТО усилит безопасность вокруг ключевых объектов инфраструктуры - РИА Новости, 13.10.2022
НАТО усилит безопасность вокруг ключевых объектов инфраструктуры
Союзники по НАТО после диверсий на газопроводе "Северный поток" усиливают безопасность на ключевых объектах критической инфраструктуры, сообщил генсек Йенс... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:10
2022-10-13T19:10
в мире
йенс столтенберг
нато
европа
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Союзники по НАТО после диверсий на газопроводе "Северный поток" усиливают безопасность на ключевых объектах критической инфраструктуры, сообщил генсек Йенс Столтенберг."Главы минобороны обсудили, что еще можно сделать для защиты критически важной инфраструктуры после диверсий газопровода "Северный поток". Мы усилили бдительность в Балтийском и Северном морях и удвоили наше присутствие там. Союзники усиливают безопасность на ключевых объектах инфраструктуры, активизировали обмен разведданными во всех сферах - от космоса до подводной", - сказал Столтенберг по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса.Генсек НАТО отметил, что союзники договорились повышать устойчивость инфраструктуры на будущее.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221013/nato-1823837712.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, европа
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Европа
19:10 13.10.2022
 
НАТО усилит безопасность вокруг ключевых объектов инфраструктуры

Генсек НАТО Столтенберг заявил об усилении безопасности ключевых объектов инфраструктуры

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Союзники по НАТО после диверсий на газопроводе "Северный поток" усиливают безопасность на ключевых объектах критической инфраструктуры, сообщил генсек Йенс Столтенберг.
"Главы минобороны обсудили, что еще можно сделать для защиты критически важной инфраструктуры после диверсий газопровода "Северный поток". Мы усилили бдительность в Балтийском и Северном морях и удвоили наше присутствие там. Союзники усиливают безопасность на ключевых объектах инфраструктуры, активизировали обмен разведданными во всех сферах - от космоса до подводной", - сказал Столтенберг по итогам заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса.
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Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке — 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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