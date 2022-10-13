https://ria.ru/20221013/nato-1823830194.html
НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг
НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.10.2022
НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг
Главы минобороны стран НАТО приняли решение о наращивании запасов вооружений, разместят долгосрочные заказы производителям, сообщил генсек организации Йенс... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:43
2022-10-13T18:43
2022-10-13T18:43
в мире
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО приняли решение о наращивании запасов вооружений, разместят долгосрочные заказы производителям, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседаний в Брюсселе глав МО стран блока."Сегодня мы решили увеличить запасы боеприпасов и техники, ускорить поставки, использовать процедуры оборонного планирования НАТО для размещения долгосрочных заказов для увеличения производства", - сказал он.
https://ria.ru/20220701/nato-1799651151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, нато
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг
Столтенберг: страны НАТО приняли решение нарастить производство и запасы вооружений