https://ria.ru/20221013/nato-1823830194.html

НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг

НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.10.2022

НАТО будет наращивать производство и запасы вооружений, заявил Столтенберг

Главы минобороны стран НАТО приняли решение о наращивании запасов вооружений, разместят долгосрочные заказы производителям, сообщил генсек организации Йенс... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:43

2022-10-13T18:43

2022-10-13T18:43

в мире

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО приняли решение о наращивании запасов вооружений, разместят долгосрочные заказы производителям, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседаний в Брюсселе глав МО стран блока."Сегодня мы решили увеличить запасы боеприпасов и техники, ускорить поставки, использовать процедуры оборонного планирования НАТО для размещения долгосрочных заказов для увеличения производства", - сказал он.

https://ria.ru/20220701/nato-1799651151.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, нато