Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО
Минобороны Франции направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО
БМП VBCI. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Франция на следующей неделе направит в Румынию первые конвои с танками и БМП в рамках усиления своего военного присутствия на восточном фланге НАТО, говорится в заявлении минобороны страны.
Ранее министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он сообщил, что Париж планирует направить танки и БМП в Румынию, истребители Rafale в Литву и роту военнослужащих - в Эстонию.
"Во вторник, 18 октября, и в пятницу, 21 октября, из Мурмелона (департамент Марна) отправятся два первых конвоя в Румынию. Они доставят туда боевые бронированные машины пехоты VBCI и танки Leclerc", - сообщается в заявлении оборонного ведомства Франции, распространенном в четверг.
Лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.