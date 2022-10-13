https://ria.ru/20221013/nato-1823829984.html

Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО

Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО - РИА Новости, 13.10.2022

Франция направит в Румынию первые конвои с танками и БМП для усиления НАТО

Франция на следующей неделе направит в Румынию первые конвои с танками и БМП в рамках усиления своего военного присутствия на восточном фланге НАТО, говорится в РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:42

2022-10-13T18:42

2022-10-13T18:42

в мире

румыния

франция

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нато

себастьян лекорню

rafale

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Франция на следующей неделе направит в Румынию первые конвои с танками и БМП в рамках усиления своего военного присутствия на восточном фланге НАТО, говорится в заявлении минобороны страны.Ранее министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил, что Франция намерена усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за усилившихся военных действий на Украине. Он сообщил, что Париж планирует направить танки и БМП в Румынию, истребители Rafale в Литву и роту военнослужащих - в Эстонию."Во вторник, 18 октября, и в пятницу, 21 октября, из Мурмелона (департамент Марна) отправятся два первых конвоя в Румынию. Они доставят туда боевые бронированные машины пехоты VBCI и танки Leclerc", - сообщается в заявлении оборонного ведомства Франции, распространенном в четверг.Лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.

https://ria.ru/20221013/nato-1823820894.html

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823697095.html

румыния

франция

сша

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в мире, румыния, франция, сша, нато, себастьян лекорню, rafale