https://ria.ru/20221013/moskva-1824029217.html

Специалисты с начала года спасли в Москве 32 животных

Специалисты с начала года спасли в Москве 32 животных - РИА Новости, 14.10.2022

Специалисты с начала года спасли в Москве 32 животных

Специалисты с начала года спасли в Москве 32 животных, 25 из них – совы различных видов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-13T15:35

2022-10-13T15:35

2022-10-14T14:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

дикие животные

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Специалисты с начала года спасли в Москве 32 животных, 25 из них – совы различных видов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Всего с начала года спасли 32 животных, 25 из них – совы различных видов. К сожалению, ни одна изъятая у уличных фотографов птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой. По статистике, не более 15% поступающих в Центр зверей и птиц могут быть возвращены в естественную природную среду и существовать без помощи человека. Для остальных ищут места в зоопарках и орнитариях", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства добавили, что рекордное количество сов спасли в районе Замоскворечье ЦАО. Специалисты изъяли у уличных фотографов трех обыкновенных сипух."В Москве эти пернатые не обитают. В естественных условиях на территории России они встречаются только в Калининградской области и в Республике Крым, где внесены в региональные Красные книги", - поясняется в сообщении.Сообщается, что изъятых сипух передали в Центр реабилитации диких животных, где им окажут необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания.Гражданам рекомендуется не поощрять деятельность уличных фотографов, использующих как реквизит диких животных, и сообщать обо всех подобных случаях."Помните: фотосъемка, да еще и в центре мегаполиса, физически и психологически травмирует диких животных. Даже если на первый взгляд зверь выглядит здоровым, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно необходимо скрывать любые проявления болезни и слабости, потому многие пернатые хищники и животные кажутся бодрыми даже при сильном истощении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221013/monitoring-1823726710.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дикие животные