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Москва планирует ввести 18 станций метрополитена до 2025 года - РИА Новости, 13.10.2022
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Москва планирует ввести 18 станций метрополитена до 2025 года
Москва планирует ввести 18 станций метрополитена до 2025 года - РИА Новости, 13.10.2022
Москва планирует ввести 18 станций метрополитена до 2025 года
Власти Москвы планируют ввести 18 станций метрополитена и 38,9 километра линий до 2025 года, а до конца 2023 года завершить Московский скоростной диаметр,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:15
2022-10-13T11:15
городское хозяйство москвы
москва
московский метрополитен
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Москвы планируют ввести 18 станций метрополитена и 38,9 километра линий до 2025 года, а до конца 2023 года завершить Московский скоростной диаметр, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.Сообщается, что правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу города Москвы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета."Развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом Адресной инвестиционной программы как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам. В 2023-2025 годах планируется ввести 38,9 километра линий, 18 станций и 2 электродепо Московского метрополитена. Будет полностью завершено строительство Большой кольцевой линии – самого большого метрокольца в мире, которое станет основой для дальнейшего развития сети метро на ближайшие 50-70 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на карте метро появится новая Троицкая линия. Кроме того, будут введены: участок Калининско-Солнцевской линии от "Рассказовки" до аэропорта "Внуково"; участок Люблинско-Дмитровской линии от "Селигерской" до района Северный; участок Сокольнической линии от "Коммунарки" до "Потапово"; станция "Суворовская" Кольцевой линии. Планируется развернуть строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий."В 2023-2025 годах планируется ввести 216,2 километра дорог, 72 искусственных сооружения и 49 пешеходных переходов. До конца 2023 года планируется завершить реализацию масштабного проекта развития улично-дорожной сети – Московского скоростного диаметра, который представляет собой бессветофорную магистраль протяженностью около 75 километров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 2023 году средства АИП будут направлены в развитие единой транспортной системы города в размере 533,8 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20221013/moskva-1823606761.html
https://ria.ru/20221013/eaes-1823566889.html
https://realty.ria.ru/20221012/metro-1823301504.html
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городское хозяйство москвы, москва, московский метрополитен, россия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Московский метрополитен, Россия
11:15 13.10.2022
 
Москва планирует ввести 18 станций метрополитена до 2025 года

Москва планирует ввести 18 станций метрополитена и 38,9 километра линий до 2025 года

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанкРабочий на строительстве станции "Аминьевское шоссе"
Рабочий на строительстве станции Аминьевское шоссе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Рабочий на строительстве станции "Аминьевское шоссе". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти Москвы планируют ввести 18 станций метрополитена и 38,9 километра линий до 2025 года, а до конца 2023 года завершить Московский скоростной диаметр, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу города Москвы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.
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"Развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом Адресной инвестиционной программы как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам. В 2023-2025 годах планируется ввести 38,9 километра линий, 18 станций и 2 электродепо Московского метрополитена. Будет полностью завершено строительство Большой кольцевой линии – самого большого метрокольца в мире, которое станет основой для дальнейшего развития сети метро на ближайшие 50-70 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на карте метро появится новая Троицкая линия. Кроме того, будут введены: участок Калининско-Солнцевской линии от "Рассказовки" до аэропорта "Внуково"; участок Люблинско-Дмитровской линии от "Селигерской" до района Северный; участок Сокольнической линии от "Коммунарки" до "Потапово"; станция "Суворовская" Кольцевой линии. Планируется развернуть строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской линий.
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"В 2023-2025 годах планируется ввести 216,2 километра дорог, 72 искусственных сооружения и 49 пешеходных переходов. До конца 2023 года планируется завершить реализацию масштабного проекта развития улично-дорожной сети – Московского скоростного диаметра, который представляет собой бессветофорную магистраль протяженностью около 75 километров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2023 году средства АИП будут направлены в развитие единой транспортной системы города в размере 533,8 миллиарда рублей.
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