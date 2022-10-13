https://ria.ru/20221013/moskva-1823576038.html

В Москве ожидается облачность с прояснениями

В Москве ожидается облачность с прояснениями - РИА Новости, 13.10.2022

В Москве ожидается облачность с прояснениями

Облачность с прояснениями без существенных осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:59

2022-10-13T07:59

2022-10-13T07:59

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Облачность с прояснениями без существенных осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер будет северо-западным 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20221012/geroi-1823480864.html

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2022

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общество, евгений тишковец, москва, погода