https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823831897.html

Молдавия опровергла сообщения о новых нарушениях воздушного пространства

Молдавия опровергла сообщения о новых нарушениях воздушного пространства - РИА Новости, 13.10.2022

Молдавия опровергла сообщения о новых нарушениях воздушного пространства

Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения СМИ, что в четверг военными ракетами было нарушено воздушное пространство республики. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:48

2022-10-13T18:48

2022-10-13T18:49

в мире

молдавия

россия

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 13 окт – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения СМИ, что в четверг военными ракетами было нарушено воздушное пространство республики."Информация, которая распространяется в медиасреде о том, что воздушное пространство Молдовы нарушили ракеты, не соответствует действительности. Национальные структуры не зарегистрировали нарушений в последние 24 часа", — сообщили журналистам в оборонном ведомстве Молдавии.Ранее минобороны Молдавии утверждало, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221013/pridnestrove-1823806572.html

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

молдавия

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, черное море