https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823831897.html
Молдавия опровергла сообщения о новых нарушениях воздушного пространства
Молдавия опровергла сообщения о новых нарушениях воздушного пространства - РИА Новости, 13.10.2022
Молдавия опровергла сообщения о новых нарушениях воздушного пространства
Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения СМИ, что в четверг военными ракетами было нарушено воздушное пространство республики. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:48
2022-10-13T18:48
2022-10-13T18:49
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КИШИНЕВ, 13 окт – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло сообщения СМИ, что в четверг военными ракетами было нарушено воздушное пространство республики."Информация, которая распространяется в медиасреде о том, что воздушное пространство Молдовы нарушили ракеты, не соответствует действительности. Национальные структуры не зарегистрировали нарушений в последние 24 часа", — сообщили журналистам в оборонном ведомстве Молдавии.Ранее минобороны Молдавии утверждало, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221013/pridnestrove-1823806572.html
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в мире, молдавия, россия, черное море
В мире, Молдавия, Россия, Черное море
18:48 13.10.2022 (обновлено: 18:49 13.10.2022)
Молдавия опровергла сообщения о новых нарушениях воздушного пространства
Минобороны Молдавии опровергло сообщения о новых нарушениях воздушного пространства страны